黃智賢：賴清德喊台獨 盤算2020年直接選總統

2018-04-04 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



賴清德。聯合報系資料照 分享 facebook 政治評論人黃智賢在臉書上以「賴清德的盤算」為題貼文說，在中美貿易大戰的此刻。在美國通過台旅法和國防授權法，讓軍艦可以停泊台灣的此刻。賴清德一再以行政院長的身分，說自己是台獨工作者。然後天天痛罵大陸統戰，要併吞台灣。

她說，當然，以台灣的政治生態來看，很淺白易懂，他是在向蔡英文叫板。行政院長，照理講，沒那個資格講兩岸關係。兩岸關係，是總統才可以開的口。那，他在僭越什麼？

她說，不論原因，全台灣的大咖政客裡，現在是賴清德和柯文哲的民調最突出。即使在最深綠的台南和高雄，蔡英文的民調，也只有他們的一半。賴清德卡到行政院長這個位子，難道是為了幫蔡英文2020連任？當然不！賴清德1959年出生。如果他2020不選，等到2024，他已經65歲。

好退休了，還選什麼？所以他要的，當然是自己選2020總統大位。

黃智賢表示，以蔡英文民調之低，賴清德當然要趁這個時刻，鞏固自己在深綠的皇太子的位。賴清德要逼宮蔡英文，並沒有那麼難。不但蔡英文民調低，而且賴清德身後，有民進黨最有權勢的新潮流。對民進黨和深綠來說，更有性別優勢。政治魅力，以及和民進黨的關係，更是天差地遠。2020賴清德最大的對手，不是國民黨，也不是蔡英文。而是柯文哲。

她指出，柯文哲當然也在想2020。他也是1959年出生。年齡壓力是一樣的。柯文哲的優勢，是他的無厘頭喜感，以及年輕人的支持。雖然他是深綠，可是他既可以突然大喊兩岸一家親，也可以對藍營選民示好。他渾身的台味，讓中南部選民根本把他當明星。在全台灣的支持度，每個縣市都和賴清德旗鼓相當。如果柯文哲要選2020，才真正會威脅賴清德。今年他要選2018的市長連任，所以他開始向中間靠攏。於是賴清德要向全台灣的深綠支持者，敲釘轉角的展示肌肉和忠誠。我才是台獨的自己人！

她說，賴清德之前說自己親中愛台，跟現在說台獨，是一致的。他不承認自己是中國人，只把中國當鄰國跟敵國。他的說法是，只要中國不擋台獨，當然可以親之。

不過黃智賢指出，選舉盤算是一回事。悲哀的是，民主和法治在台灣，已經完全不存在了。

行政院長，豈能不遵守憲法？這部憲法，白紙黑字寫著 “為因應國家統一前之需要”。什麼意思？就是國家未來是要統一的。就是兩岸的關係，是一個國家內的特殊關係。所以法律上，叫做大陸地區與台灣地區。

她表示，賴清德開口閉口 “中國”如何，“台灣” 如何。說”中國要併吞台灣”。發動所有行政權力，封殺兩岸所有往來。根本把大陸當敵國看待。但這不是僅僅是與大陸為敵。這根本是跟憲法為敵。跟台灣人民為敵。跟所有中國人為敵。

黃智賢說，行政院長，不想遵守憲法和法律，就必須下台。賴清德沒資格說這些話。一說，他就必須下台了。國民黨其實可以去按鈴申告賴清德犯了內亂罪。也可以群起反對他違憲。但他一說再說，社會竟然無所謂。行政院長公然違反憲法說支持台獨，而竟然沒有政治後果。那台灣，哪裡還有民主？

她表示，台獨是說台灣不屬於中國，要摧毀中華民族的利益。如果這不叫賣台，什麼才叫做賣台？這不是台奸，什麼才是台奸？台奸跟漢奸，是同樣的東西。因為台灣的真正利益，就是中國的利益。台灣此刻台奸當道，我們還有什麼未來可言？