賴清德：當年史艷文被迫說北京話 純陽掌功力大受影響

2018-04-04 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕以自焚方式爭取言論自由，行政院前年將4月7日定為「言論自由日」。內政部3日舉辦「言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會」，行政院長賴清德全程以台語致詞表示，過去專制獨裁的年代，政府是言論自由的「殺手」，現在民主時代，政府角色應該轉變為言論自由的「推手」。

致詞一開始，賴清德說，過去專制獨裁戒嚴時代，不僅有黨禁、報禁，出版品、電影、歌曲要審查，也沒有言論、集會、遊行自由，無法說出心中想說的話，也無法開心唱出想唱的歌，更嚴重的是，連要講什麼語言也受限制。

「那個年代，在學校不能講母語，只能講北京話，否則會被罰錢。」他提到，就連當時街頭巷尾最轟動的布袋戲「史艷文」，結果不是被反派的藏鏡人打敗，而是被政府所打敗，「因為政府規定不能說台語，要說北京話，致使『純陽掌』的功力大大受到影響，觀眾也因此流失掉」。

賴清德表示，在言論自由的時代，任何人都可以表達對國家未來走向的意見，可以說「主張台灣獨立」，「我作為行政院長，接受立委質詢時，可以誠實向立委報告，我確實是台灣獨立的工作者」，「我沒說我主張台灣獨立，是對鄭南榕先生的尊敬，因為我是追隨者，去做這個工作」。