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新聞眼／閣揆慎言 兩岸關係要維穩

2018-04-04 00:44聯合報 本報記者林河名

行政院長賴清德昨天表示，期待政府成為言論自由的推手，而不是殺手。 記者蘇健忠／攝...
行政院長賴清德昨天表示，期待政府成為言論自由的推手，而不是殺手。 記者蘇健忠／攝影
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行政院長賴清德近日再次表明「台獨工作者」的說法，雖是延續去年接任閣揆後在立法院答詢的基調，但對岸反應不小，賴揆台獨說法既無新意，卻讓對岸藉題發揮，關鍵在於，兩岸關係同樣會影響台灣經濟發展，賴清德率直發言之餘，應慎思是否招來無妄之災，讓拚經濟前功盡棄。

民進黨政治人物中，賴清德「固執」出了名。他從不諱言自己的立場和主張，即使當上行政院長，去年九月第一次赴立法院備詢，就跟藍營立委「直球對決」。不過，賴清德也曾強調自己是「立場堅定，態度友善，策略靈活」。只是這半年多來，似只有立場堅定，卻少見態度友善、策略靈活。

賴清德以「言論自由」來支撐台獨主張，固然有其論據；但身為閣揆，一言一行，動見觀瞻，恐怕難享「百分之百的言論自由」。

蔡總統上任後，對兩岸關係的發言，極為謹慎，不但表示會依據憲法、兩岸人民關係條例等處理兩岸事務，還強調建立具一致性、可預測、且可持續的兩岸關係；對照賴清德的「台獨」論述，除非是兩人唱雙簧，否則，恐怕要讓蔡總統「維持現狀」的苦心破功。

賴清德上任後，包括主動為軍公教加薪、勇於面對一例一休再修法等，贏得許多讚賞；他為「拚經濟」站上第一線，讓不少民眾充滿期待。但要拚經濟，兩岸關係必須維穩，每每賴揆「台獨」論調一出，對岸就跳腳，也為兩岸經貿投下變數。

我政府固然不能接受對岸的恫嚇，但兩岸政策既是蔡總統的職權，賴揆多花心力拚經濟，方為「務實」，也不妨多展現「態度友善、策略靈活」的一面。

賴清德台獨立法院兩岸政策
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