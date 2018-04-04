親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
陳菊接府秘書長?
藍綠各黨拚選戰
振興國旅救觀光
慈湖潑漆案後續
政治
軍事
綜合
合陽天擎

國台辦批賴挑戰現狀 政院：別恫嚇

2018-04-04 00:41聯合報 記者林河名張加許依晨／連線報導

行政院長賴清德昨天說「我確實是台灣獨立的工作者」。 記者蘇健忠／攝影
行政院長賴清德昨天說「我確實是台灣獨立的工作者」。 記者蘇健忠／攝影
分享

行政院長賴清德近日再次表明自己是「台獨工作者」，大陸國台辦發出新聞稿，批評賴清德狂妄挑戰兩岸關係現狀，十分危險；行政院發言人徐國勇昨天表示，出言恫嚇對兩岸關係不會有幫助，希望用善意和平對話。

美國國務院發言人表示，美國鼓勵北京與台北當局進行建設性對話，在尊嚴與尊重基礎上尋求兩岸人民可接受的和平方式解決分歧；美方持續敦促雙方展現耐心、彈性與創意。

除了國台辦發表聲明外，大陸「環球時報」更發表社論，要求依「反分裂國家法」審判賴清德，並在全球對其通緝。

新華社也發表文章說，賴清德近來言語放浪，身為行政主管，不以振興經濟、解民艱困為志業，卻一再以囂張言論挑釁大陸；文章並要賴清德回答，國際上有幾人承認台灣是主權獨立國家。

徐國勇說，台灣是一個主權獨立的國家，現在的名稱叫中華民國，也就是「中華民國是一個主權獨立的國家」，從兩位蔣總統，一直到前總統李登輝、陳水扁、馬英九都這樣講，這是歷年來政府的立場，政府沒有退縮，也不能退縮。

徐國勇指出，「我們自己選總統，有自己的貨幣、軍隊，中華民國是一個主權獨立的國家，這在國際上是不爭的事實。」因此，不接受以此來恫嚇政府的高層首長，兩岸的和平與對話，才是真正區域和平穩定，以及兩岸和平穩定的基礎，也不必出言恫嚇。

賴清德徐國勇國台辦
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

賴揆：我確實是台獨的工作者

2018-04-04 00:31

新聞眼／閣揆慎言 兩岸關係要維穩

2018-04-04 00:44

賴清德：當年史艷文被迫說北京話 純陽掌功力大受影響

2018-04-04 00:25

影／出席言論自由研討會 賴揆重申「我是台獨工作者」

2018-04-03 15:01

賴清德：言論自由 政府殺手變推手

2018-04-03 13:52

【龍介直播】賴揆重申台獨立場 中共官媒放話通緝？

2018-04-03 12:36

面對國台辦嗆聲 賴清德回嗆要陸保障言論自由

2018-04-03 11:50

賴清德:自己是台獨工作者 鄭南榕的追隨者

2018-04-03 11:35

熱門文章

孫大千批林昶佐 當年靠柯P現撇清只能在後面呷土

2018-04-03 08:11

陳菊默認接總統府秘書長 孫大千：粗糙的二流劇本

2018-04-03 09:28

政府須回應！花80億賤賣20億 網友連署核四燃料束暫緩送出國

2018-04-03 12:27

「大中至正」牌匾遭拆10年 李天鐸：馬英九什麼也不做

2018-04-03 13:45

對岸4年搞定…這一晚，賴揆版的遷都夢 變大或變小？

2018-04-03 08:00

吳音寧洋蔥文太文青? 菜農子：張永成是先知

2018-04-03 20:26

Garmin將台灣列國家被道歉 游梓翔：問題的根本是台獨

2018-04-03 06:41

潑漆台大生：轉型正義首清算的 竟是推動轉型正義的人

2018-04-03 15:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top