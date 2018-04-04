國台辦批賴挑戰現狀 政院：別恫嚇

行政院長賴清德昨天說「我確實是台灣獨立的工作者」。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德近日再次表明自己是「台獨工作者」，大陸國台辦發出新聞稿，批評賴清德狂妄挑戰兩岸關係現狀，十分危險；行政院發言人徐國勇昨天表示，出言恫嚇對兩岸關係不會有幫助，希望用善意和平對話。

美國國務院發言人表示，美國鼓勵北京與台北當局進行建設性對話，在尊嚴與尊重基礎上尋求兩岸人民可接受的和平方式解決分歧；美方持續敦促雙方展現耐心、彈性與創意。

除了國台辦發表聲明外，大陸「環球時報」更發表社論，要求依「反分裂國家法」審判賴清德，並在全球對其通緝。

新華社也發表文章說，賴清德近來言語放浪，身為行政主管，不以振興經濟、解民艱困為志業，卻一再以囂張言論挑釁大陸；文章並要賴清德回答，國際上有幾人承認台灣是主權獨立國家。

徐國勇說，台灣是一個主權獨立的國家，現在的名稱叫中華民國，也就是「中華民國是一個主權獨立的國家」，從兩位蔣總統，一直到前總統李登輝、陳水扁、馬英九都這樣講，這是歷年來政府的立場，政府沒有退縮，也不能退縮。

徐國勇指出，「我們自己選總統，有自己的貨幣、軍隊，中華民國是一個主權獨立的國家，這在國際上是不爭的事實。」因此，不接受以此來恫嚇政府的高層首長，兩岸的和平與對話，才是真正區域和平穩定，以及兩岸和平穩定的基礎，也不必出言恫嚇。