賴揆：我確實是台獨的工作者

行政院長賴清德昨出席言論自由新時代的挑戰—政府角色之省思研討會，重申自己是台獨工作者。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德昨天表示，在言論自由的時代，任何人都可以表達對國家未來走向的意見，可以說「主張台灣獨立」，「我作為行政院長，接受立委質詢時，可以誠實向立委報告，我確實是台灣獨立的工作者」，「我沒說我主張台灣獨立，是對鄭南榕先生的尊敬，因為我是追隨者，去做這個工作」。

「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕以自焚方式爭取言論自由，行政院前年將四月七日定為「言論自由日」。內政部昨天舉辦研討會，賴清德全程以台語致詞說，過去專制獨裁的年代，政府是言論自由的「殺手」，現在民主時代，政府角色應轉為言論自由的「推手」。

賴清德在立院答詢時，曾多次表明自己是「台獨工作者」，他昨天除了重申外，並提及「不久前，中國國家主席習近平學習蔣介石，打破任期的限制」，「而從李明哲事件，可以清楚看到現在中國的社會，和幾十年前第一次政黨輪替前的國民黨統治台灣社會是一樣的。」他說，探討言論自由時，「要提醒中國保障言論自由」，這是普世價值。

賴清德說，一九八八年十二月，「自由時代」要刊登「台灣共和國憲法草案」、主張台灣獨立；那時的國民黨政府認為那叫「分裂國土」、「叛亂」，因此「叫侯友宜去逮捕鄭南榕」。侯友宜辦公室表示，賴清德繼做功德、乾淨的煤之後，又試圖影響國民黨內初選嗎？

賴清德說，過去專制獨裁戒嚴時代，沒有言論、集會、遊行自由，無法說出心中想說的話，也無法開心唱出想唱的歌，更嚴重的是，連要講什麼語言也受限制，在學校不能講母語，只能講北京話，否則會被罰錢。

賴清德說，隨著不同時代，政府保護言論自由有不同對策，蔡總統上任後，設立言論自由日，是讓大家知道政府會保障言論自由；促轉條例立法，是經由落實轉型正義，提醒政府不要犯過去錯誤；立院三讀修正原住民語言法、客家基本法，明定原住民族語言及客語為國家語言，讓人民不管用什麼話表達意見，都是人民自由。