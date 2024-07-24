黨內無言的抗議正凝聚？賴清德危機升溫 謝龍介點名2人：恐被清算

民進黨日前全國黨代表大會改選中常委，其中被「正國會」除名的立委陳亭妃突圍成功，將與賴清德總統子弟兵林俊憲、「親賴友軍」的湧言會立委王定宇競爭台南市長寶座。對此，國民黨立委謝龍介直言，陳亭妃拿到的選票多高，賴的危機就有多高。他還點名總統府秘書長潘孟安、黨秘書長林右昌有被清算的可能。

謝龍介今（24）日在節目《千秋萬事》中說道，陳亭妃的選票數多寡，代表黨內某股力量正在凝聚，對賴清德進行無言抗議，因此他需要多加警戒。謝龍介並稱，這次的選票結果對賴來說不盡理想，代表操盤的潘孟安、林右昌表現不及格，恐需要出來負責，賴這筆帳會找誰算，有待觀察。

謝龍介指出，賴清德昨參加漢光演習時臉色很難看，顯見雖對於選舉結果看似風平浪靜，但內部會有很大檢討。謝龍介進一步提及「燦系」的呂林小鳳投票給原本穩當選常委的林宜瑾時，因加蓋手印造成廢票，使林宜瑾得與其他三人抽籤，最終落榜一事，認為這票是給鄭文燦的一點溫暖，而這一票比新潮流少一席中常委更難看。

針對這次突圍成功、挑戰台南市長，陳亭妃表示，跟黨內對手通通都是「賴系」，賴清德向來尊重制度，傳聞要改徵召，這不可能，相信賴清德會尊重初選。林俊憲也多次重申，民進黨初選機制是全黨共用，不會有哪個縣市不同。而被點名不放棄選市長的王定宇則說「台南兵強馬壯」，更多台南的民代或子弟進到中常會，對台南都是好事。