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新聞幕後／燦系保2執委 賴系支援了5票

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷
海基會前董事長鄭文燦涉貪收押後，民進黨各派系頻到桃園拉票，爭取全代會中執委席次。本報資料照片
海基會前董事長鄭文燦涉貪收押後，民進黨各派系頻到桃園拉票，爭取全代會中執委席次。本報資料照片

民進黨全國黨代表大會已落幕，黨職改選的派系恩怨仍餘波盪漾，鄭文燦系統中執委呂林小鳳開砲批評新潮流，根本不重視「桃園隊」。派系人士表示，可以理解呂林小鳳心情，但鄭文燦系統原本握有的黨代票數就不足，賴系還因此支援了五票黨代表，整件事新系並未單方面虧待鄭文燦領軍的「桃園隊」，還原始末，應持平而論。

派系人士指出，鄭文燦領軍的「桃園隊」掌握的黨代表票數，約在四十七票左右，隨著鄭文燦被收押，正國會、民主活水、湧言會搶插旗，燦系黨代表幾乎每天都會接到拉票電話，在牆倒眾人挖情況下，最終燦系只剩下卅二票左右空間，以往年一席中執委至少也要十七張黨代表票推算，已無力支撐兩席中執委。

派系人士表示，鄭文燦原本派系屬性就是新潮流，燦系內部評估至少要再挹注四、五張黨代表票，才能力保二席中執委，賴系在選前就委由一位新潮流南流要角系統，協助增援了五張黨代表票，才讓燦系人馬順利「保二」，條件是，中常委投票，要配合親賴系統運作；孰料，最終仍發生意外廢票狀況。

該人士說，新系支援「桃園隊」在先，並無不重視燦系。黨職改選都已結束，現在是該向前看的時候，如同黨主席賴清德在全代會所言，要「團結、團節、再團結」。

新潮流 桃園 鄭文燦

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