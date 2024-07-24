呂林小鳳稱不滿被當棄子 投下廢票

民進黨全代會改組餘波盪漾，黨內最大派系新潮流今年中常委「保三」失利，關鍵在桃園市前市長鄭文燦系統、中執委呂林小鳳投下廢票，引爆黨內茶壺風暴，她事後發布千字文致歉，痛斥新系在鄭文燦遇難時冷眼旁觀，如今又在黨職動手腳，不滿「桃園隊」被當成「棄子」，盛怒之下因此蓋下廢票。但她的說法，仍備受桃園隊成員質疑。

桃園在新潮流前市長鄭文燦統籌下，地方關係和睦並稱「桃園隊」，隨著鄭文燦因涉貪遭收押，勢力削弱，但配合新系配票並無問題；豈料，呂林小鳳在中常委選舉時蓋出廢票，迫使新系立委林宜瑾從穩上變成抽籤決定，最終因籤運不佳落馬，被解讀是燦系的不滿訊號。

不過，消息一出，桃園隊成員也大為光火，呂林小鳳廿二日原想透過餐敘邀約解釋並致歉，孰料不僅沒人要赴約，還有議員憤而退群，眼看勢態一發不可收拾，她當晚發出千字文說明始末，強調桃園隊力保兩席執委、一席評委，票也早就回歸賴系人馬。

呂林小鳳指出，她在中執委選戰以十八票吊車尾當選，與預期差一票，原因在於新系辦公室要求桃園市府辦公室前主任陳坤榮換票，讓她險些出局，向新系辦公室要說法卻得到「不要追問」的答案，「難道我們桃園隊是棄子嗎？態度著實令人感到憤怒」。

呂林小鳳表示，鄭文燦出事後，新系冷眼旁觀未幫忙，黨職選舉又落井下石動手腳，她盛怒之下臨時決定蓋廢票，表達對新系的不滿及對桃園隊的不尊重，事先未與任何成員商量，是她對不起大家，「但小鳳絕對不是要讓桃園隊與賴清德對抗」，將盡力解釋消除夥伴憤怒與不安。

儘管呂林小鳳聲稱全力善後，還桃園隊清白，卻無法弭平裂痕，桃園隊成員也質疑她為何因情緒問題帶桃園隊「去撞車」，讓大家背黑鍋、貼上反賴標籤，意氣用事背後的原因令人疑猜。黨內憂心，二○二六選舉將至，此事將埋下日後團結的心結，要花多久找回信任，是未知數。