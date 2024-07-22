賴系中常委過半 吳思瑤：我們都是台灣派

民進黨全代會21日進行中執委、中常委改選，外界解讀賴系中常委過半。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，賴系不賴系，賴派不賴派，都是過當的政治聯想，「我們只有一派，我們都是台灣派」。

民進黨21日舉行全代會，這也是賴總統就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。

吳思瑤今天接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，對於蔡英文缺席民進黨全代會，遭媒體解讀是蔡英文不認同賴總統路線等議題，做相關說明。

對於前總統蔡英文辦公室表示，蔡英文另有私人行程，已向中央黨部請假不出席。吳思瑤說，蔡英文絕對不會不肯定賴清德路線，因為交棒者與接棒者都在同樣的目標理念下前進，如果要挑蔡英文有無出席就去大做文章，實在大可不必，而且蔡英文是政策控，對黨務沒什麼興趣。

黃暐瀚也問到，也有人解讀是因為「前桃園市長鄭文燦被辦」，所以蔡英文不開心。

吳思瑤表示，這實在是想太多、這是小說情節，蔡英文力挺執政路線，而她個人認為，「小英來了可能會分掉光環」，因此蔡英文把場面留給賴總統與團隊，這都是好事，不是刻意要怎樣，「我們了解小英的個性，真的就是一個台灣的媽媽」。

關於民進黨中常委選舉，新系與鄭文燦系統原本掌握9席中執委，原本預計搶進3席中常委，但投給新系、民進黨立委林宜瑾的選票上，又同時用手印蓋在鄭文燦系統的呂林小鳳上，被判定為無效票，林宜瑾籤運不佳落馬。

吳思瑤說，如果真的是呂林小鳳的話，有媒體說這是投錯，但她認為這都沒有影響，因為民進黨中央是合議制，中常會反而成為交換政局看法的地方，也不會劍拔弩張，只是這一屆的中常委要處理2026年選舉提名，但這幾年民進黨的提名機制很健全，哪一區要初選或徵召，也許會有討論，不過民進黨內的民主機制相對完備，因此中常會不大會發生爭議性畫面。

吳思瑤在立法院受訪表示，民進黨全代會結束後，未來的中常會、中執會重新改組，這都是好的開始，所有人就戰鬥位置分進合擊。

對於外界對選舉結果的解讀，吳思瑤說，賴系不賴系，賴派不賴派，這些都是過當的政治聯想，「我們只有一派，我們都是台灣派」，未來都會在中常會中強化溝通、對話，匯聚出更符合人民需要的政策。

對於藍白聚焦在總統賴清德昨天全程以台語致詞及國家主體性的國家所指為何，吳思瑤表示，台灣是自由國度，選擇自己擅長、慣用的語言來做論述、陳述，語言的選擇都有高度自由，這就是台灣。賴總統昨天揭櫫維持國家主體性的必要，「我們國家是台灣，也是中華民國」，維持國家主體性是不分黨派都要齊心協力。