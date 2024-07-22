蔡英文沒去全代會 媒體人曝「怕被現任報復」：要清算很容易

民進黨昨（21日）全代會，這是近年來第一個沒有前總統蔡英文的全代會。對此，資深媒體人董智森認為，蔡英文缺席的原因應該是怕「被報復」，因為她知道自己到場會搶了賴清德總統的鋒頭，在看到桃園市前市長鄭文燦的涉貪下場後，便決定把自己「關起來」。

民進黨全代會昨進行黨職改選，是賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。蔡英文辦公室日前就有預告蔡不會出席，蔡英文昨天下午也在臉書發文，稱自己「另有行程」，祝福全代會順利圓滿，一起繼續為了台灣穩健向前。

董智森昨也在節目《週末大爆卦》中表示，他認為蔡英文說自己有行程應是藉口，可能是怕到現場搶了賴的鋒頭，會被報復。董智森指出，現任總統要清算前任很容易，而在看到鄭文燦的下場後，蔡便決定把自己「關起來」，淡化自身的存在。

此外，亦有黨內人士分析，蔡英文這次沒出席，主要是不想轉移全代會焦點，把重點放在賴清德身上，不要節外生枝。另有人士指出，蔡英文卸任總統後相當低調，不希望被認為幕後指點朝政。

雖然這次全代會蔡英文沒有出席，但黨內大咖卻相當踴躍，包括前黨主席許信良、行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃等人，都出席開幕式；焦點人物之一、前總統陳水扁則未參與開幕式，在黨代表投票階段才現身，投完票就快閃。