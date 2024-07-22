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綠中常委選舉燦系廢票抗議 他驚：對賴清德的最後逆襲

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨昨黨職改選，藍營認為，黨主席賴清德強勢領導的時代已然來臨。記者胡經周／攝影
民進黨昨黨職改選，藍營認為，黨主席賴清德強勢領導的時代已然來臨。記者胡經周／攝影

民進黨昨黨職改選，30席中執委，桃園市前市長鄭文燦系統成功保住2席。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香強調，桃園隊的團結由此證明。藍營則認為，燦系雖一息尚存，但實力已不可同日而語，黨主席賴清德強勢領導的時代已來臨。

民進黨昨舉行全國黨代表大會，改選2年一任的中執委與中評委。桃園今年有3人參加中執委選舉，包括燦系的桃園市議員陳睿生、桃園藥師公會理事長鄭志宏和正國會推出的市議員陳睿生。鄭文燦涉貪收押後，「桃園隊」動向考驗鄭影響力。

這次桃園21名全國黨代表、23名黨籍市議員，加上市黨部主委共45票。最後，鄭志宏、呂林小鳳各以19、18票，守住2席中執委。陳睿生也以18票當選。

黃傅淑香表示，選舉結果證明桃園隊依然團結，大家將繼續努力做好地方服務。一名綠營基層說，在黨內各方勢力招手下，燦系加總仍有37票，桃園隊仍展現團結氛圍；桃園這次選出3名中執委，無論派系為何，希望黨中央未來能給更多支援，提高地方的監督能量。

國民黨桃園市議員凌濤分析，燦系2位代表最後驚險跨過門檻，雖缺乏鄭親自操盤，燦系仍一息尚存，但也僅止於此，沒有進一步挑戰中常委的實力。

凌濤說，值得注意的是中常委選舉時，呂林小鳳竟投出廢票，讓賴系少1席中常委，簡直是「燦系最後的逆襲」，是對賴清德清剿滅鄭文燦的抗議；儘管如此，此次改選賴系過半，宣告黨內不同勢力的力量已被有效壓制、甚或剿滅，賴清德意志將貫穿到底。

國民黨桃園市議員舒翠玲表示，這次結果是意料中的事，但鄭文燦的影響力只是從檯面上轉到檯面下。

舒翠玲說，桃園是六都之一，不可能沒有中執委和中評委，鄭文燦一定卯足全力穩固影響力；賴清德則會繼續收編非賴勢力，今年選舉應是先釋善意，未來再轉化為自己的助力，未來賴系成顯學，燦系轉為隱性，背後的暗潮洶湧才準備開始。

海基會前董事長鄭文燦涉貪收押後，民進黨各派系頻到桃園拉票，爭取全代會中執委席次。本報資料照片
海基會前董事長鄭文燦涉貪收押後，民進黨各派系頻到桃園拉票，爭取全代會中執委席次。本報資料照片

桃園 議員 鄭文燦

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