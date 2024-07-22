民進黨全代會 賴清德：建立台灣主體性國家認同

民進黨昨天召開全國黨代表大會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞表示，強調要建立台灣主體性的國家認同，團結人民反併吞，確保國家主權，也要建立「生活在台灣的二三○○萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，讓國家認同不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結人民的力量。

在野黨批當家鬧事 老調重彈

對於賴清德的說法，民眾黨立委林國成表示，民進黨政府當家鬧事，賴清德身為中華民國總統，還要從司法管到國會跟語言，「你們從頭開始，就是反中保台。」國民黨立委葉元之說，國民黨也反併吞，不知賴總統老調重彈的意義為何？且這些話都只是嘴上說說，實際卻毫無作為。

中常會改選 親賴系過半6席

民進黨全代會重頭戲由黨代表選舉中執委，再由中執委選出中常委，進行黨內權力重新改組。中常會改選結果，十席票選中常委由親賴系統拿下六席，分別為新潮流林俊憲、邱志偉；正國會陳茂松；綠色友誼連線鍾佩玲；湧言會王定宇；民主活水洪申翰。非賴系四席，分別為英系王世堅、蘇治芬；蘇系張宏陸與立委陳亭妃。

親賴系統贏得過半票選中常委，民進黨的賴清德時代正式到來；新一屆中常會也將主導二○二六年縣市長選舉提名辦法，影響兩年後的百里侯選戰。

賴清德昨在全代會致詞表示，大家雖然來自不同的地方，但無論在哪裡出生、什麼時候來到台灣，「台灣都是我們的母親」；在母親台灣的懷抱中，有權利根據共同的理想，打造自己的國家：民主台灣。

賴清德表示，民進黨作為推動台灣民主主要力量、改革第一品牌，永遠堅持民主憲政體制，絕對不容許台灣因民主失敗，而遭受滅亡危險。

賴：鞏固憲政 維護權力分立

賴清德指出，台灣雖已歷經三次政黨輪替，但距離成熟憲政民主的目標，仍然有許多需要努力，特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制；未來要維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利；要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為沒有建立憲法規範的權威與共識，政黨政治不可能健全。

葉元之指出，選舉已結束，賴清德無須說那麼多政治語言，不如告訴國人，身為執政黨主席、總統，未來要如何帶領國家往前進還較為重要。