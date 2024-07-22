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賴清德全程閩南語／在野憂反中 「推人民入火坑前兆」

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／台北報導

民進黨昨舉行全代會，黨主席賴清德提出三大目標，包括建立台灣主體性的國家認同，提及現在的責任是團結人民、反併吞，全程閩南語致詞。民眾黨立委林國成質疑，賴總統要把台灣搞成獨立還是帶向哪裡就直接告訴人民，「什麼全程講台語，從頭開始就是反中保台。」

國民黨立委葉元也說，賴清德總統致詞時整段內容皆像講古，好似活在廿年前；選舉已經結束，賴清德無須說那麼多政治語言，不如告訴國人，身為執政黨主席、總統，要如何帶領國家？

林國成指出，如果賴總統想要台灣吵吵鬧鬧，甚至從司法管到國會跟語言，「我認為他是走偏了」；大家都說當家不鬧事，但是民進黨政府鬧事，包括國會該有的尊嚴也被他們用不理性方式踐踏，賴總統選前講過的話，選後不承認，「他應作為而不作為，態度就是非常反常。」

林國成直言，台灣禁不起任何風吹草動，賴總統要就直接明講，「全程用台語在幹什麼？到底是在騙誰？難道這樣就獨立了嗎？」他說不反對發揚台語文化，但賴清德這種異常作為就是要把人民推入火坑的前兆，「我覺得是滿危險的總統。」

台語 語言 賴清德

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