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冷眼集／深化民主 從約束自身獨斷做起
民進黨主席賴清德就任總統後，只見「賴主席」、不見「賴總統」質疑如影隨形，昨天民進黨全代會驗證了此一論調。雖然在民進黨場子講閩南語非罕見，但在「台灣台語」爭議之際，賴清德毫不掩飾表達對國家主權、國會爭端的意識形態，未來若以此基調領導國家，恐非全民之福。
賴清德日前才因「新兩國論」說法引發爭議，逼得陸委會消毒「兩岸關係就是兩岸關係」，不料在全代會上談兩岸，立場踩得比過去更接近獨派，不但說要建立台灣主體性的國家認同，提及國家名稱時更直接言明要打造自己的國家「民主台灣」，和台獨幾乎只剩一線之隔。
對於國會現況，賴清德同樣毫不掩飾看法，稱現在是廿年來立法院所遇到最大的挑戰，但真正造成新國會第一會期運作困境的，不正是居於少數的執政黨只要求「多數尊重少數」而不願接受「少數服從多數」？
儘管賴清德以「黨主席」身分在民進黨全代會致詞，但「賴總統」的身分卻是更高位、且不容切割的。
從對國家主權定義到國會現況認知，賴清德都選擇「賴主席」上身，忽略了更重要的「賴總統」身分；全程以閩南語致詞，更被認為是有意為之，旨在呼應其建立台灣主體性國家認同的論述。
「務實台獨工作者」賴清德在政務上逐漸展露出真實想法，還拉著全黨背書；在黨務上，同樣出現獨霸狀況。絕對權力也代表絕對責任，更須被監督。
賴清德昨天口中的「深化民主憲政體制」，還得從約制自己乾綱獨斷做起。
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