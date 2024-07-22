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全代會吹「信賴」風 英系滑手機

聯合報／ 記者蔡晉宇陳熙文黃婉婷／台北報導

民進黨昨天全代會，這是近年來第一個沒有蔡英文的全代會，不過黨內大咖出席狀況大致踴躍，包括前黨主席許信良、行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃等人，都出席開幕式；焦點人物之一、前總統陳水扁則未參與開幕式，在黨代表投票階段才現身，投完票就快閃。

行政院長卓榮泰在全代會致詞時允諾，將在總統就職一百天時，向國人提出新時代的新政策、新建設。

昨天全代會進行黨職改選，是賴清德總統就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。蔡英文辦公室日前已預告蔡不會出席，蔡英文昨天下午也在臉書發文，稱自己「另有行程」，祝福全代會順利圓滿，一起繼續為了台灣穩健向前，但貼文沒提及黨主席賴清德。

黨內人士分析，蔡英文以其他行程為由沒出席全代會，主要希望以賴清德總統為主，不要節外生枝。此外，海基會前董事長鄭文燦涉貪，她出席勢必會轉移全代會焦點。另有人士指出，蔡英文卸任總統後相當低調，不希望被認為幕後指點朝政。

蔡英文未出席，黨內指標實力派人物與賴清德的互動成為觀察重點。英蘇系聯盟隱性新共主、高雄市長陳其邁未搶風頭，按議程與賴清德一同上台呼團結口號；外交部長林佳龍也以總統府前秘書長身分，同賴清德和執政縣市首長上台呼口號。

相形之下，在賴清德進場逐一握手致意時，台南市長黃偉哲不僅與賴握手，還鞠躬致意。由於台南近來社會案件頻傳，黃偉哲對「老市長」畢恭畢敬，引發聯想。

隨著賴清德掌握黨權，全代會也走「信賴」風，幾個表定討論案均無異議，順利交付中執會討論；往年受關注的特殊臨時提案，今年未出現。賴清德致詞時有鏡頭拍到台下英系成員疑似在滑手機，被形容為全代會後民進黨派系生態縮影。

蔡英文 賴清德

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