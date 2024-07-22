民進黨黨職改選牽動2026 料南市初選激戰

民進黨權力核心昨改選，牽動下屆市長選舉。蘇系立委張宏陸拿下一席中常委，保住小師妹蘇巧慧參選新北市長機會；被正國會除名的立委陳亭妃擠入中常委，確保未來參選台南市長的話語權，避免黨中央沒收初選而直接徵召賴清德子弟兵林俊憲。

台南綠營人士分析，賴清德為避免本命區後院失火，下屆台南市長黨內初選應跑不掉，關鍵在賴要如何布局並維持初選公平機制；陳亭妃六年前參加台南市長黨內初選僅落後黃偉哲，多年來持續努力經營大台南市地區，腳步比林俊憲快，「市長初選一定很激烈」。

林俊憲說，黨內競爭後勢必團結是綠營固有傳統，從過去陳水扁時代、蔡英文時代到現在賴清德時代都是這樣；民進黨縣市長提名初選機制是全黨共用，不會有哪個地方特別不一樣、或哪個縣市不同，他認為黨職改選和縣市長提名初選是兩回事。

新北蘇系在中執委成功配票，張宏陸、賴秋媚和竹市議員鄭美娟各拿下十九票當選；中評委由前立委呂孫綾四十九票當選，且張宏陸選上中常委，保住蘇系參與二○二六新北市長提名機會。新北綠營人士分析，蘇系在新北積極搶票，跟各派系示好，兼任黨部主委的蘇巧慧開始關心議員行程、宣講活動，也積極勤跑各選區，姿態放低，有行政院前院長蘇貞昌的影子，慢慢調整劍指二○二六市長選戰。

下屆高雄市長選舉，民進黨已有林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等四立委表態。賴瑞隆連任中評會主委，選上中常委的立委邱志偉未表態爭市長，高雄新系議員認為，還是要看個人的領袖魅力與特質是否能獲得選民青睞，新潮流會整合出最強候選人。

燦系成功保住二席中執委，包括原中執委呂林小鳳和桃園藥師公會理事長鄭志宏。市黨部主委黃傅淑香強調，這證明桃園隊的團結。不過國民黨市議員凌濤認為，燦系驚險跨過門檻，雖一息尚存，但實力已不可同日而語，賴清德強勢領導的時代已來臨。