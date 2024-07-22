陳亭妃抽籤當選常委 新系保3夢碎

民進黨全代會昨登場，重頭戲是改選黨內最高權力核心，此次改組格外激烈，十席中常委選舉上演「四抽三」，被正國會開鍘的立委陳亭妃成功突圍，另因立委林宜瑾未能中籤，新潮流「保三」夢碎。最終，親賴系統的新潮流、綠色友誼、民主活水、湧言會、正國會共六席，非賴系統的英系、蘇系、陳亭妃共四席，親賴勢力仍舊過半。

民進黨中執委由全國黨員代表大會選出卅人，卅位中執委再互選十名中常委；這次中執委選舉上演「卅九搶卅席」；中評委選舉則呈現「十六人搶十一席」。

即將卸任的中常委，派系分布為新潮流三席、英系兩席、正國會兩席、蘇系、綠色友誼連線與湧言會各一席；黨內分析五大觀察指標包括黨主席賴清德態度、新系加上親賴系統能否拿下最多席次、英系在前總統蔡英文卸任後還有多少影響力、分裂後的正國會能否保有兩席中常委、桃園市前市長鄭文燦遭羈押後「桃園隊」動向。

民進黨權力改組及布局 製表／黃婉婷 圖／聯合報提供

中執委投票結果，新潮流仍是最大贏家，加上燦系共拿九席，英系四席、綠色友誼兩席、民主活水三席、湧言會四席、蘇系三席，遭正國會除名的陳亭妃系統成功突圍，獲得兩席。至於正國會，因一名黨代表使用「章屁股」投票，被認定為無效票，導致新北市議員卓冠廷以一票之差飲恨落馬，最終僅守住三席。

互選常委環節，開票結果出現不少插曲，投給新潮流立委林宜瑾的選票上，又同時出現用手印蓋在親燦的呂林小鳳上，最終被判定為無效票，因此，同樣獲得兩票的陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰必須上演「四抽三」戲碼，林宜瑾因籤運不佳落馬。

中常委選舉結果，親賴系拿下六席，分別為新潮流兩席，綠色友誼、民主活水、湧言會、正國會各一席，穩定過半；非賴系統則有英系兩席、蘇系一席、陳亭妃系統一席。

中評委選舉則平和落幕，親賴系拿下八席、非賴系統拿下三席，最終由新潮流立委賴瑞隆成功連任中評會主委。