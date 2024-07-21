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賴清德全代會訴求團結台灣 盼朝野紛爭回歸憲政體制

中央社／ 台北21日電

民進黨黨內人士說，黨主席賴清德全代會講稿內容聚焦「團結」，對比近期國會朝野紛爭看，賴清德「團結台灣」的目標相當明確，並針對近來國會職權修法被憲法法庭裁准暫時處分，所引發的朝野紛爭，表達回歸憲政體制的期盼。

民進黨全代會今天登場，身兼黨主席的總統賴清德致詞時，提出3大打拚目標，包括，建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權，他呼籲民進黨團結、合作。

黨內人士下午表示，賴清德講稿內容聚焦「團結」，在宣示3目標時，首項目標就是強調建立以「台灣主體性的國家認同」，對比近期國會朝野所造成的紛爭來看，賴清德「團結台灣」的目標相當明確，也唯有團結台灣才能確保國家主權。

黨內人士說，賴清德講稿以「團結」為核心價值，背後是要彰顯「以古勉今」意涵。賴清德以過去戒嚴時期舉例，民進黨誕生於專制獨裁的年代，和人民站在一起突破戒嚴、黨禁與報禁，追求100%言論自由，達成國會全面改選、總統直選的目標。

黨內人士表示，民主前輩「過去」的目標是要突破戒嚴、推翻專制統治，爭取人民作主，而「現在」的大家，目標是要維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，此即「以古勉今」。

黨內人士說，賴清德在致詞時強調，民主國家不會因為一個人，或是少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥過程中，因為不接受憲政規範，讓民主逐步被破壞。

黨內人士表示，國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院都認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，這就是維護憲政體制，不讓民主遭受破壞。而憲法法庭日前也裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

黨內人士說，憲法法庭公布暫時處分結果，引來在野黨罵聲，甚至批評大法官接受政黨指示，賴清德這段接受憲政規範的核心精神，無非是期盼台灣作為民主國家就應回歸憲政秩序，也唯有接受憲法的規範，才能維持民主憲政體制的正常運作。

國會職權修法 民進黨 賴清德

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