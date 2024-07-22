民進黨全代會揭示發展方向 賴清德許下三目標

民進黨昨（21）日舉行全國黨代表大會，民進黨主席、總統賴清德致詞時許下未來三項重要目標，包括建立台灣主體性國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權。

行政院長卓榮泰表示，將站在繁榮第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者並重，將在賴總統就職100天時，提出新時代的新政策、新建設。

卓榮泰昨日出席民進黨全代會並發表施政報告，提出三項承諾，包括要站在和平第一線，捍衛國家安全與主權不容侵犯；站在民主第一線，全力維護憲法秩序與運作不容破壞；站在繁榮第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者並重。

卓榮泰表示，今年經濟成長率估達3.94%，明年度將朝合理方向調整軍公教薪水，希望帶動民間為員工加薪；另外首次行政院經濟發展委員會開會，推出大投資台灣計畫，要打造具台灣特色的亞洲資產管理中心。

卓榮泰指出，希望以國家希望工程為藍圖，落實在預算，達到人人可安居、處處可樂業，他已提出「行動101策略方案」，會在賴總統就職100天時，提出新時代的新政策、新建設。