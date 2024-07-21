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牽動2026地方首長選戰！綠營全代會改選結果出爐 賴清德整合黨內挑戰大

中央社／ 台北21日電
民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今天下午登場，黨內中常委、中評委、中執委也進行改選，賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左）率先投票。聯合報記者／胡經周 攝影
民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今天下午登場，黨內中常委、中評委、中執委也進行改選，賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左）率先投票。聯合報記者／胡經周 攝影

民進黨今天召開全代會改選權力核心，這是黨主席賴清德就任總統後第一戰。2026地方首長選舉提名提前白熱化，被視為2026台南市長熱門人選的立委陳亭妃、林俊憲、王定宇都擠進中常會。親賴系統雖拿下6席中常委過半數，但英蘇等非賴系仍有一定實力，賴清德未來如何整合黨內，是外界關注焦點。

賴清德就任總統後，黨內權力定於一尊，這次權力核心改選，親賴系掌握中常會過半席次，原本就在各界預期之內，但結果未如選前樂觀，新系意外掉了1席，遭親賴系統正國會除名的陳亭妃突圍當選，加上只拿下4席中執委的英系，卻當選2席中常委，並結盟蘇系，讓蘇系固守1席，都展現了非賴系統的實力。

原本握有2席席次的正國會，在這次黨內權力改組被歸為親賴系統，陳亭妃因不配合派系運作，自行帶人馬參選，被正國會除名。陳亭妃在選情不被看好下，仍拿下中執委第一高票，最後靠抽籤當選中常委，正國會反因投票失誤，中執委從6席腰斬剩下3席，在新的中常會只拿下1席，受創最深。

陳亭妃當選中常委，劍指台南市長選舉提名，而另外兩位市長熱門人選新系立委林俊憲、湧言會立委王定宇都擠進中常會，提前引爆台南市長提名之爭。

陳亭妃陣營認為，如果陳亭妃不力拚這一席中常委，反而束手就縛，未來要參選台南市長才是難上加難。黨內人士表示，儘管選前不被看好，但陳亭妃不放棄持續催票、固票，票固得很緊，黨內其他派系人士嘖嘖稱奇，但她與正國會撕破臉、與新系對決，選舉時如何團結黨內，是一大難題。

黨內人士說，新潮流中常委過往有北中南平衡慣例，原本新系加上前海基會董事長鄭文燦系統共9席執委，3席中常委應可輕鬆過關，但這次新系規劃的中常委人選都是南部立委，最後投給立委林宜瑾的選票上，同時用手印蓋在鄭文燦系統的呂林小鳳上，被判定為無效票，最後林宜瑾籤運不佳、並未當選中常委。

鄭文燦因案遭收押，原本就是這次全代會變數，最後發生廢票風波，黨內人士說，不免讓外界聯想到黨內有人為鄭文燦抱屈，連帶也傳達北流的不滿。

這次全代會前，黨內評估，在賴清德上任後，部分派系已向賴靠攏，賴清德強勢領導，親賴系統將輕鬆拿下過半席次，甚至一度評估拿下7席中常委。不過，最後親賴系統雖成功過半，但親賴與非賴派系「6比4」，且陳亭妃也搶進中常會，黨內認為，未來在某些特定議題未必是「賴清德說了算」。

中常委 陳亭妃

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