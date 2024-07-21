陳亭妃拿下中執委最高票 正國會分裂只拿3席…卓冠廷因廢票落馬
民進黨今天召開全代會，改選權力核心，39人搶30席中執委，被正國會除名的立委陳亭妃以22票拿下第一高票，有望問鼎中常委；而新北市議員卓冠廷則以1票之差落榜，原本力拚5席的正國會僅拿3席，衝擊中常會席次。
民進黨今天召開全國黨員代表大會，重頭戲是改選權力核心中常委、中執委、中評委。
這次中執委有39人登記參選，全國黨代表617票今天在全代會選出30席中執委；這30席中執委稍後將再選出10席中常委。
今天投票結果，新系拿下7席中執委，包括林俊憲、林宜瑾、黃守達、戴瑋姍、邱志偉、徐富癸、張慈馨。
鄭文燦系統拿下2席中執委，包括呂林小鳳、鄭志宏。
民主活水拿下3席，包括洪申翰、童子瑋、潘新傳。
綠色友誼連線拿下2席，包括鍾佩玲、林益邦。
英系拿下4席中執委，包括王世堅、蘇治芬、陳淑華、張嘉玲。
蘇系拿下3席中執委，包括張宏陸、賴秋媚、鄭美娟。
湧言會拿下4席，包括王定宇、李姸慧、鄭孟洳、鄭光峰。
正國會拿下3席，包括陳茂松、林岱樺、陳睿生；其中卓冠廷以1票落選。
今天開票時出現插曲，有1張選票雖然是投給卓冠廷，但使用圈選工具的背面蓋章，最終被認定為無效票，雖然陳茂松抗議多時，但黨中央仍認定為無效票。
從正國會分裂的陳亭妃，除了拿下第一高票，陳亭妃也掌握中執委當選人何文海這1票，有望搶進中常會。
另外，今天也發生中執委、中評委選票各多出10張。民進黨下午透過新聞稿表示，第21屆中執委暨中評委選舉投票作業，大會主任管理員林右昌表示，此次投開票作業，共設置8個領票處，於投票前確認票匭清空，以及封票匭過程中均依程序全程錄影存證。經核對領票的人數及開出的選票數相同，均為602票，選舉過程及結果絕對公平公正。
民進黨指出，投票過程中，選務人員發現，第一領票處所準備的中執委選票多出10張，第二領票處準備的中評委選票多出10張，經主任管理員及主任監察員立刻會同第一、第二領票處監察員進行選票數量核對作業，將多準備的空白選票，立即進行封存，同時全程錄影存證，完全不影響選舉結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言