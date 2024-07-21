陳亭妃拿下中執委最高票 正國會分裂只拿3席…卓冠廷因廢票落馬

民進黨今天召開全代會，改選權力核心，39人搶30席中執委，被正國會除名的立委陳亭妃以22票拿下第一高票，有望問鼎中常委；而新北市議員卓冠廷則以1票之差落榜，原本力拚5席的正國會僅拿3席，衝擊中常會席次。

民進黨今天召開全國黨員代表大會，重頭戲是改選權力核心中常委、中執委、中評委。

這次中執委有39人登記參選，全國黨代表617票今天在全代會選出30席中執委；這30席中執委稍後將再選出10席中常委。

今天投票結果，新系拿下7席中執委，包括林俊憲、林宜瑾、黃守達、戴瑋姍、邱志偉、徐富癸、張慈馨。

鄭文燦系統拿下2席中執委，包括呂林小鳳、鄭志宏。

民主活水拿下3席，包括洪申翰、童子瑋、潘新傳。

綠色友誼連線拿下2席，包括鍾佩玲、林益邦。

英系拿下4席中執委，包括王世堅、蘇治芬、陳淑華、張嘉玲。

蘇系拿下3席中執委，包括張宏陸、賴秋媚、鄭美娟。

湧言會拿下4席，包括王定宇、李姸慧、鄭孟洳、鄭光峰。

正國會拿下3席，包括陳茂松、林岱樺、陳睿生；其中卓冠廷以1票落選。

今天開票時出現插曲，有1張選票雖然是投給卓冠廷，但使用圈選工具的背面蓋章，最終被認定為無效票，雖然陳茂松抗議多時，但黨中央仍認定為無效票。

從正國會分裂的陳亭妃，除了拿下第一高票，陳亭妃也掌握中執委當選人何文海這1票，有望搶進中常會。

另外，今天也發生中執委、中評委選票各多出10張。民進黨下午透過新聞稿表示，第21屆中執委暨中評委選舉投票作業，大會主任管理員林右昌表示，此次投開票作業，共設置8個領票處，於投票前確認票匭清空，以及封票匭過程中均依程序全程錄影存證。經核對領票的人數及開出的選票數相同，均為602票，選舉過程及結果絕對公平公正。

民進黨指出，投票過程中，選務人員發現，第一領票處所準備的中執委選票多出10張，第二領票處準備的中評委選票多出10張，經主任管理員及主任監察員立刻會同第一、第二領票處監察員進行選票數量核對作業，將多準備的空白選票，立即進行封存，同時全程錄影存證，完全不影響選舉結果。