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民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席
民進黨黨職改選，30席中執委選舉結果，稍後將由30位當選人投票選出10席中常委。新潮流拿下7席仍是最大贏家，脫離正國會獨自參選的陳亭妃以22票拿下第一高票，並搶下兩席中執委，有望前進中常會；正國會更因1名黨代表蓋成廢票，讓參選人卓冠廷1票之差飲恨，僅守下3席，正國會為此抗議多時，最終仍維持原決議。
今天開票時出現插曲，有1張選票雖然是蓋給卓冠廷，但使用圈選工具的背面蓋章，最終被認定為無效票，因此卓冠廷最後只獲得17票，名列31名，喪失與另外兩位18票者抽籤角逐最後1席中執委席次的機會。
30席中常委派系分布如下：
●新潮流7席
林俊憲（立委）
林宜瑾（立委）
黃守達（台中市議員）
邱志偉（立委）
戴瑋珊（新北市議員）
張慈馨（高雄市全代）
徐富癸（立委）
●鄭文燦系統：2席
鄭志宏（中美醫院董事長/桃園市全代）
呂林小鳳（桃園市議員）
●民主活水（親賴）：3席
洪申翰（立委）
童子瑋（基隆市議長）
潘新傳（前台南市黨部主委）
●綠色友誼連線：2席
林益邦（中執委）
鍾佩玲（台北市議員）
●柯建銘系統：1席
鄭美娟（中執委）
●英系：4席
陳淑華（中執委/台中市議員）
張嘉玲（新北市議員）
蘇治芬（前立委）
王世堅（立委）
●蘇系：2席
張宏陸（立委）
賴秋媚(新北市議員)
●湧言會：4席
王定宇（中常委/立委）
鄭孟洳（高雄市議員）
李妍慧（中執委）
鄭光峰（高雄市議員）
●正國會：3席
陳茂松（中常委）
林岱樺（立委）
陳睿生（桃園市議員）
●陳亭妃系統（前正國會）：2席
陳亭妃（中執委/立委）
何文海（台中市議員）
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