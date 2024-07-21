民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

民進黨黨職改選，30席中執委選舉結果，稍後將由30位當選人投票選出10席中常委。新潮流拿下7席仍是最大贏家，脫離正國會獨自參選的陳亭妃以22票拿下第一高票，並搶下兩席中執委，有望前進中常會；正國會更因1名黨代表蓋成廢票，讓參選人卓冠廷1票之差飲恨，僅守下3席，正國會為此抗議多時，最終仍維持原決議。

今天開票時出現插曲，有1張選票雖然是蓋給卓冠廷，但使用圈選工具的背面蓋章，最終被認定為無效票，因此卓冠廷最後只獲得17票，名列31名，喪失與另外兩位18票者抽籤角逐最後1席中執委席次的機會。

30席中常委派系分布如下：

●新潮流7席

林俊憲（立委）

林宜瑾（立委）

黃守達（台中市議員）

邱志偉（立委）

戴瑋珊（新北市議員）

張慈馨（高雄市全代）

徐富癸（立委）

●鄭文燦系統：2席

鄭志宏（中美醫院董事長/桃園市全代）

呂林小鳳（桃園市議員）

●民主活水（親賴）：3席

洪申翰（立委）

童子瑋（基隆市議長）

潘新傳（前台南市黨部主委）

●綠色友誼連線：2席

林益邦（中執委）

鍾佩玲（台北市議員）

●柯建銘系統：1席

鄭美娟（中執委）

●英系：4席

陳淑華（中執委/台中市議員）

張嘉玲（新北市議員）

蘇治芬（前立委）

王世堅（立委）

●蘇系：2席

張宏陸（立委）

賴秋媚(新北市議員)

●湧言會：4席

王定宇（中常委/立委）

鄭孟洳（高雄市議員）

李妍慧（中執委）

鄭光峰（高雄市議員）

●正國會：3席

陳茂松（中常委）

林岱樺（立委）

陳睿生（桃園市議員）

●陳亭妃系統（前正國會）：2席

陳亭妃（中執委/立委）

何文海（台中市議員）