快訊

美股牛市爽賺！全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷／台北即時報導
正國會蓋成廢票僅守3席執委，陳亭妃拿2席有望前進常會。記者／黃婉婷攝影
正國會蓋成廢票僅守3席執委，陳亭妃拿2席有望前進常會。記者／黃婉婷攝影

民進黨黨職改選，30席中執委選舉結果，稍後將由30位當選人投票選出10席中常委。新潮流拿下7席仍是最大贏家，脫離正國會獨自參選的陳亭妃以22票拿下第一高票，並搶下兩席中執委，有望前進中常會；正國會更因1名黨代表蓋成廢票，讓參選人卓冠廷1票之差飲恨，僅守下3席，正國會為此抗議多時，最終仍維持原決議。

今天開票時出現插曲，有1張選票雖然是蓋給卓冠廷，但使用圈選工具的背面蓋章，最終被認定為無效票，因此卓冠廷最後只獲得17票，名列31名，喪失與另外兩位18票者抽籤角逐最後1席中執委席次的機會。

30席中常委派系分布如下：

●新潮流7席

林俊憲（立委）

林宜瑾（立委）

黃守達（台中市議員）

邱志偉（立委）

戴瑋珊（新北市議員）

張慈馨（高雄市全代）

徐富癸（立委）

●鄭文燦系統：2席

鄭志宏（中美醫院董事長/桃園市全代）

呂林小鳳（桃園市議員）

●民主活水（親賴）：3席

洪申翰（立委）

童子瑋（基隆市議長）

潘新傳（前台南市黨部主委）

●綠色友誼連線：2席

林益邦（中執委）

鍾佩玲（台北市議員）

●柯建銘系統：1席

鄭美娟（中執委）

●英系：4席

陳淑華（中執委/台中市議員）

張嘉玲（新北市議員）

蘇治芬（前立委）

王世堅（立委）

●蘇系：2席

張宏陸（立委）

賴秋媚(新北市議員)

●湧言會：4席

王定宇（中常委/立委）

鄭孟洳（高雄市議員）

李妍慧（中執委）

鄭光峰（高雄市議員）

●正國會：3席

陳茂松（中常委）

林岱樺（立委）

陳睿生（桃園市議員）

●陳亭妃系統（前正國會）：2席

陳亭妃（中執委/立委）

何文海（台中市議員）

卓冠廷 正國會 民進黨 陳亭妃

延伸閱讀

派系消長陳亭妃是關鍵 「信賴」團隊難影響2026選舉

陳怡君、陳亭妃加入英系？ 派系大老說話了

陳亭妃遭正國會除名仍拚中常委 布局台南市長初選關鍵曝光

目標2026年台南市長 遭正國會除名、陳亭妃搶攻中常委

相關新聞

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

民進黨黨職改選，30席中執委選舉結果，稍後將由30位當選人投票選出10席中常委。新潮流拿下7席仍是最大贏家，脫離正國會獨...

未出席民進黨全代會 蔡英文臉書親曝原因「未提及賴清德」

民進黨全國黨代表大會今日登場，前總統蔡英文確定不出席。蔡英文今天下午在臉書發文表示，她是因為另有行程，所以不克出席。

民進黨中常委留一席給蘇治芬？ 本人驚笑：陷阱題別拿來害人

民進黨全代會今天將改選黨內權力核心中常會，選前傳出非賴系所可爭取的剩下最後1席，將可能由脫離正國會獨立參選的立委陳亭妃與...

陳水扁未出席民進黨全代會開幕 柯建銘陪同下現身投票

民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今天下午登場，黨內中常委、中評委、中執委也進行改選，前總統陳水扁也在民進黨立院黨團...

民進黨全代會致詞全文 賴清德三點勉黨員：民主是共同信念

民進黨全國黨代表大會今天登場，民進黨主席賴清德致詞時表示，有三點向各位黨員勉勵，第一、建立台灣主體性的國家認同；第二、深...

陳亭妃拿下中執委最高票 正國會分裂只拿3席…卓冠廷因廢票落馬

民進黨今天召開全代會，改選權力核心，39人搶30席中執委，被正國會除名的立委陳亭妃以22票拿下第一高票，有望問鼎中常委；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。