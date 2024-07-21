民進黨全代會登場 賴清德許三大目標

民進黨全代會21日下午登場，民進黨主席賴清德全代會致詞時，也許下民進黨未來的三項重要目標，包括建立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權。

賴清德表示， 立法院剛結束的這個會期，根據他的經驗，這是近20年來，立法院所遇到最大的挑戰。但黨團在柯建銘總召、吳思瑤幹事長、莊瑞雄書記長帶領之下，全體立委將士用命，全力以赴，成功達成設定的目標，非常不簡單。

他表示，這次全代會將進行黨職改選，代表民進黨正式進入新的階段。在台灣面對來自海內外更多更大的挑戰時，期待黨新的團隊，能為新時代，承擔比以往更大的責任。全黨同志要團結、團結、再團結；合作、合作、再合作，發揮關鍵的力量，帶領民主台灣繼續向前，絕對毋通走回頭路，才不辜負人民對民進黨的再三託付，「未來，我們有幾項重要目標，需要大家繼續共同來打拚」。

他指出，第一，建立台灣主體性的國家認同，民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策。

現在的責任是，團結人民，反併吞，確保國家主權。我們要盡全力，讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，「讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。

第二，深化民主憲政體制，過去民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主；現在我們的責任是，維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利。

過去，民主前輩要求開放黨禁，建立政黨政治。現在，我們的責任是，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。

過去，民主前輩爭取人民當家作主，國會全面改選，現在，我們的責任是要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

第三，保障自由人權，民主前輩過去推動掃除政治、經濟、社會各方面的特權及不公，現在，我們的責任是，要努力實踐性別、族群、年紀、區域、貧富階級的平等，讓社會和諧穩定。

過去，民主前輩是爭取集會結社的自由，現在，我們必須建立開放政府，讓更多社會自主公民力量，有參與政治決策的機會。台灣自從國會全面改選以來，已歷經三次政黨輪替，但是距離成熟憲政民主的目標，仍然有許多需要努力！特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊。