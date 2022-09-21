蔡總統聽取國軍支援震災簡報 指示持續確保動員能量

蔡英文總統今天上午前往花東防衛指揮部南美崙營區，聽取國軍支援0918震災救災執行簡報。蔡總統表示，國軍單位和地方政府密切合作，全力執行救災工作，展現出國軍「戰時能作戰、平時能救災」的效能，也請國軍和災防指揮系統保持高度聯繫，持續確保動員能量，隨時投入防救災工作，所有投入防救災工作的同仁一定要提高警覺，注意自身安全。

蔡總統指出，上週末台東縣的關山及池上分別發生了強震，加上大大小小的餘震，台灣各地陸續傳出災情，特別是花東地區災情較多。在地震發生後，國防部和第二作戰區除了完成應變中心一級開設，並且派遣兵力和各項機具，在花蓮玉里開設前進指揮所。這當中國軍單位和地方政府密切合作，全力執行救災工作，展現出國軍「戰時能作戰、平時能救災」的效能。

蔡總統說，要感謝支援防救災的國軍弟兄姊妹，共同守護民眾的生命財產安全，讓民眾可以安心。未來有兩件事情也要請國軍務必貫徹執行，第一，防救災工作視同作戰，請國軍和災防指揮系統保持高度聯繫，持續確保動員能量，隨時投入防救災工作；第二，雖然近期餘震比較趨緩，但絕對不能掉以輕心，請所有投入防救災工作的同仁，一定要提高警覺，注意自身安全。