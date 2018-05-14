改革迫在眉睫 轉型路上的蔡英文

2018-05-14 15:59 中央社 台北14日電



蔡英文總統（右）。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook

「人民選擇了新總統、新政府，所期待的就是四個字：解決問題...。」

2016年5月20日，一襲米白色西裝搭配深色長褲的總統蔡英文，以一貫沉穩的語調在就職演說中對人民許下承諾，晴朗悶熱的這一天，中華民國首位女總統正式走上歷史舞台。

兩年後的5月3日上午，一向僻靜的桃園龜山工業區人聲鼎沸，頭戴著安全帽、坐在電動機車上的蔡總統滿臉笑意，熟練的跟著Gogoro創辦人陸學森操作電池更換。這裡不再是陰陰暗暗、隆隆作響、高溫悶熱的工廠，這裡讓總統感覺是在美國參觀的facebook，是五加二產業的夢想起飛地之一。

蔡總統就職演說中承諾要解決問題，上任以來推動年金改革、轉型正義與產業調整，猶如急行軍式的背後，是因為問題迫在眉睫，不得不然。

然而，改革帶來的震盪，改革者與被改革者的拉扯角力，退伍官兵組成的「八百壯士」在街頭紮營抗爭長達400多天，甚至爆發多次流血衝突，讓社會氛圍充滿躁動與不安。

●年金破產在即非做不可 改革引爆衝突

馬英九執政時期，即已宣稱年改「今天不做、明天會後悔」，時任考試院長關中也提出法案，但遭遇反彈後急踩煞車，最後把這個燙手山芋留給繼任者。

年改會預估，軍人退撫基金2020年就會破產，也就是說，擺在眼前的事實是，年改不做，軍公教退休人員很快就會斷炊，改革有如與時間賽跑。

年金改革號角響起，反年改勢力也開始集結抗爭；蔡總統下鄉行程屢遭反年改團體掌握、如影隨形嗆聲。

忙著處理年金改革紛擾的同時，原住民轉型正義、司法改革、經濟轉型法案、不當黨產處理、勞基法一例一休爭議等議題，也接續發酵，波折不斷。

能源議題更是攻防焦點，政府宣示2025年達成非核家園，在核四不啟封、核一核二核三不延役、再生能源無法補足電力缺口下，包括深澳電廠重建、第三天然氣接收站衍生的環保爭議，以及未來電價上漲的問題，戰場一個接著一個引爆。

對改革帶來的處境，蔡總統接受媒體專訪時形容自己與以前總統不同，在政治能量最強的第一任時，就開始做國家最根本改革，她也曾在民進黨當著同志面感慨「當家不簡單」，直言「改革前面是槍林彈雨，但是我一定站在最前面」。

●經濟數字雖亮眼 淹沒在改革煙硝中

改革之外還有拚經濟，事實上，蔡總統2年來的成績單並不差，各項指標上升，包括2017年經常性薪資3萬9953元，創17年最大增幅，失業率3.76%，也是17年新低，出口成長13%，創7年最大增幅，股市表現亮眼，截至2018年4月底為止，股市已經連續12個月上萬點。

經濟回春、減稅效應，讓低迷已久台灣情勢有所轉變，法航與加拿大航空復飛台灣，機械業產值更悄悄在去年突破兆元大關，達到新台幣1.1兆元，繼半導體、面板業，成為台灣第3個兆元產業。

只不過，這些光鮮亮麗的數字，都淹沒在改革引發的煙硝砲火中。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平也說，現在很多經濟數字，看起來都很漂亮，但如何讓民眾真正有感，才是蔡政府接下來的挑戰。

為何民眾無感？2年來，轉型期的紛亂成為媒體關注的焦點；但包括五加二在內的產業轉型，都還正在起步，其中外界寄以厚望的離岸風電，最快要到2020年才能併聯發電；年輕人最有感的低薪問題，行政院雖陸續釋出解方，但低薪背後潛藏台灣經濟與社會結構問題，沉痾已久，非一朝一夕能解決。

520就職2周年是劃下一條線，站在任期中間點，剛好是改革最紛擾、而轉型成果又無法顯現的時候，年底還要面對民進黨重返執政後，遇上的第一場地方選舉，轉型路上的蔡英文，正面對任期內最艱難的時刻。

轉型無法一步到位，各界壓力接踵而至，但在幕僚眼裡，蔡英文是個冷靜的領導人，即使在2010年民進黨新北市長選舉挫敗當下，她走進競選總部時也未展露情緒，反而劈頭就問「你們幾個大男人幹嘛垂頭喪氣？」並且催促眾人「趕快想想接下來怎麼安撫支持者」。這正是一直想要解決問題的蔡英文。