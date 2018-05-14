南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



針對聯合報14日發布民意調查結果顯示，蔡英文總統施政不滿意度創2年新高，與往年不同的是，傳統意義上認為是綠色地盤的雲嘉南地區竟有高達52%不滿意度。有意角逐年底台南市長選舉的前行政院政務委員高思博指出，這是過去一年來執政黨對南部人民輕視，造成經濟急速惡化之後，人民反思、反彈的結果，顯示出台灣民主的可貴，也是值得珍惜的地方。

他表示，國民黨立法院黨團也在同一天舉行記者會公布最新民調數據，蔡英文總統的施政滿意度，正面評價僅20.3%，負面評價達69.9%，若排除未表態的樣本進行推算，正面評價為22.5%，負面評價則高達77.5%，滿意蔡英文執政表現的只剩2成。

高思博表示， 民調顯示不是民進黨推什麼人出來，台南人就非得照單全收，過去一年來，台南人民的生活因為退休金被砍、房屋稅大漲等等因素，口袋的錢變少不說，走出家門還得因為民進黨堅持用愛發電，被迫呼吸不健康的空氣，跟之前比起來，生活過得更困苦、更惡化，民進黨政府對國家資源的掠奪、難看的吃相，自然會反應在民意上面。

高思博說，民意反彈根本的原因是經濟不振，他在走基層的過程中就聽到不少例子，光是退休金被砍所引發的連鎖效應就不容輕忽，高思博舉例，台南東區一位成大退休老教授原本每2個星期會到理髮店剪一次頭髮，但因為退休金被砍，只能改為1個月剪一次頭髮，這又影響到理髮店老太太一家人的生計，原本計畫今年退休的老太太，有很多像成大退休教授這樣的老客戶，都因為收入變少、所以減少理髮次數、進而影響理髮店的收入，而老太太為了剛出生的孫子，也只能繼續工作下去…。

經濟上的惡化導致傳統意義上認為是綠色地盤的雲嘉南地區，對蔡英文總統竟有高達52%不滿意度，高思博認為，這是民進黨完全執政後吃相太難看的結果，民進黨長期以來認為，雲嘉南地區在意識型態上就是可以被把持、被洗腦的，所以在地方執政上也是以一種非常驕傲且輕蔑的態度在處理。

高思博說，就是這樣一種對人民生計輕蔑的態度，在台南才會有「民進黨就算推出一顆西瓜出來都會當選」的說法，但如今，台南人民的生活與去年比起來，變得更困苦，也一定會遭到人民的大反彈，民調的結果就是真實反應出人民不滿的聲音，而這也是台灣民主的可貴及值得珍惜的地方，同時也反應出執政黨對於自己的意識形態過度自滿，但實際上又拿不出治理成績的結果。