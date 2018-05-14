蔡習會 總統堅持對等與不設政治前提

2018-05-14 12:09 中央社 台北14日電



總統蔡英文今天說，堅持在對等、不設政治前提下與中國領導人習近平會面。此外，總統主張有「九二會談」的事實存在，至於藍營堅稱的「九二共識」，她認為事涉主權問題，不能輕易讓步。

蔡總統上午接受「蔻蔻早餐」節目專訪，對於執政即將屆滿兩週年，但有媒體民調指出民眾不滿意度提升到56%，對此，總統表示，改革已到了最關鍵階段，很多人試圖把她拉回去，但有人試圖要把她往前推，「我必須穩穩的往前走」。

總統說，她不會受到雜音的干擾，但當任務成完後，相信民眾會回頭來好好的看一下，「你有沒有盡力、你有沒有做事，你做的事情是不是對國家好的」。

主持人問，民調不佳，原因出在兩岸關係，為何九二會談不能與九二共識劃上等號？

總統表示，「九二會談」是真的有這個會談，這是事實，但雙方有各說各話，也是事實；這個事實的解讀，各方有不同解讀。也就是說，「事實就是九二年發生了會談，會談之後，有各說各話，就只有這兩件事情」，至於要怎樣解讀？就各方各自的去解讀。

主持人追問，總統堅定的認為九二會談事情發生，這也是善意解讀？總統強調，「我們從基本事實開始」。

她說，九二會談，「我們只是還原事實，我們從事實出發」。至於所謂的「九二共識」或還有其他的更進一步的解釋，姑且不論這個解釋，「是不是台灣民眾都可以接受的，國民黨自己的解釋，是不是也是中國可接受的解釋呢？」

主持人問到，藍營的人希望總統接受「九二共識」？總統反問，「他們（藍營）有問過他們的九二共識是不是中國可以接受的東西呢？」她強調，「對我來講，這是事涉我們主權的問題，不能輕易讓步」。

美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」即將在六月舉行，南北韓領導人文在寅與金正恩的「文金會」也已經在4月底進行，主持人提問，總統是否有壓力，願意與習近平會面？總統強調，要在對等、不設政治前提的基礎上，大家能進一步溝通與討論。

不過，她認為，兩岸基本的互信應該恢復，必須要溝通，「既然兩韓都可以坐下來溝通，而且整個國際情勢發展，大家都願意坐下來溝通，我想中國大陸也應該坐下來，大家好好溝通」。

總統說，兩岸之間溝通的管道非常多，因為民間交流很多，很多民間往來帶回來訊息，在不同層次都有訊息的交換，所以「我是覺得可以再強化溝通、再進一步」。

此外，對於「川金會」，是否擔心台灣會被出賣？總統表示，對整個情勢都有密切掌控，也會盡一切所能收集需要的資訊。

她說，台灣在美國的朋友非常多，尤其台灣的民主自由，是美國各界都珍惜的，「整體來講，我相信川普總統對我們是友善的」，川普的團隊與美國政府各部門跟台灣之間關係，都本於是民主自由的國家，尤其台灣是這區域的典範，這種典範價值在美國人心裡是很重要的。