年改得罪人？ 蔡英文：不後悔但很痛苦

2018-05-14 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



蔡英文總統今天接受廣播專訪時談到年金改革，主持人周玉蔻說年金改革得罪很多人，會不會後悔？蔡英文回應不會，說這是很痛苦的事情，但「我在國家墜入懸崖之前把國家拉回來，這難道不是一個負責任的政府該做的事情嗎？」至於民調不滿意度攀新高，蔡英文說不會生氣，這是改革者必然面對的事情。

蔡英文說，大家或許忘了，兩年前政權輪替時，大家都覺得台灣需要一些改變，2016年台灣停滯不前、甚至有點往下走的趨勢，因此大家才讓政黨輪替，而政府有很多事要做，就是因為時間壓力，過去兩年是用「急行軍」的方式執政，所以好像被認為，該說清楚的沒說清楚、該溝通的沒溝通，有時候甚至姿態不太好看，但目前看到的是初期的成果，成果要深化、廣化，是需要時間的。

蔡英文說，歷任總統都覺得年金改革很重要，她和前總統馬英九交接時「他也說這要做啊」，並說馬英九在很多公開講話中都提到，若不改革國家彷彿會墜入，「那我在墜入懸崖之前把國家拉回來，這難道不是一個負責任的政府該做的嗎？」