兩岸關係未來走向 蔡英文：維持現狀最好

2018-05-14 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文表示，這是改革路上會遇到的必然過程。記者胡經周／攝影 分享 facebook

總統蔡英文即將上任滿兩周年，她今天接受電台訪問時強調，維持現狀對國家最好，穩定現狀才能推動改革，如果每天忙著在這些議題（兩岸關係）上打轉，還有多少精力做改革及轉型？前幾任總統花太多時間在外部處理，以至於很多內部改革都未做好，面對亞洲情勢瞬息萬變，更應厚植自己實力，「兩岸關係確實很重要，但最好政策還是維持現狀，也對所有區域成員利益最好」。

主持人追問，九二會談的事實，為何不能和共識劃上等號？蔡英文表示，事實就是會談，會談後各說各話，有不同解讀共同存在，只有這兩件事實。蔡英文說，九二事實可以解讀為與對岸善意訊息，因為這是還原事實，至於九二共識的解釋姑且不論是否台灣民眾都能接受，「國民黨自己的解釋，是否也是中國可以接受的解釋？」。

近期南北韓領導人會面、美國總統川普也將與北韓領導人金正恩見面等，備受國際關注，是否也能成為跟中國領導人習近平見面前提？外界也質疑蔡英文為何不能軟化？蔡英文表示，朝鮮半島無核化是區域共識，但九二共識問題事涉主權問題不能輕易讓步，若接受蔡習會，雙方互信要恢復，必須要溝通，中國大陸也應坐下來，大家好好溝通，兩岸民間交流管道多，可以再強化溝通。她強調，台灣要的是「對等、不設政治前提，不預設立場」。

蔡英文說，目前兩岸之間雖然有些波折，但還算穩定，希望持續強化穩定，若要強化穩定，雙方溝通是需要坐下來考慮，政府也願意考慮此事，若要有一定程度的彈性，也願意來考量。

對於川普和金正恩下月12日將在新加坡舉行「川金會」看法，蔡英文說，對整體情勢密切掌控，也盡一切可能搜集資訊，可以了解的是，台灣和美國都是自由度很高的民主國家，美國各界都非常珍惜，整體來講，相信川普總統對台灣是友善的。