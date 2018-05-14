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太老得獎很拍謝！前全壘打王自揭退休原因

空拍機用途變變變 釣客玩家還想出這招

影／民調不滿意度五成六 蔡：改革行進中不會太高

2018-05-14 11:04聯合報 記者謝育炘╱即時報導

執政即將滿2周年，蔡英文總統的執政績效的民調也紛紛出爐，聯合報最新民調指出，蔡總統的不滿意度從去年滿周年時的50%，攀升至56%，顯示民意多不滿意蔡政府的施政表現，蔡總統14號早上接受電台專訪，面對這份民調她表示心情沒有受影響，也提到民調反映了一些真實狀況，因為現在是改革最關鍵的時候，很多人試圖把她拉回去過去，但她強調還是會穩穩的往前進，努力在改革中取得平衡，至於這會不會影響到連任之路，蔡總統則回應，現在言之過早，強調還是先把任務盡力做到完善，民眾自然會有公評。

蔡英文總統上午接受廣播節目專訪。攝影／記者胡經周
蔡英文總統上午接受廣播節目專訪。攝影／記者胡經周
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