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洪孟楷轟蔡英文讓台灣「空轉停兩年」

2018-05-14 10:06聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

最新民調顯示，蔡英文總統執政滿意度下滑，國民黨副發言人洪孟楷今天在臉書po文狂轟蔡總統過去兩年讓台灣「空轉停兩年」！

洪孟楷說，「空」，就是「空氣污染讓民眾擔憂」，為了達成意識形態的非核家園，所以讓中火火力全開，又不顧環評爭議硬要增建深澳燃煤電廠，用愛發電變成用肺發電，根本是犧牲人民健康來換取非核家園神主牌。

「轉」，就是蔡政府上任後推動最大力的「促轉及黨產條例」，運用國家公器來做政治鬥爭，鎖定敵對政黨來做排山倒海的攻擊，箝制國民黨，難道就可以讓民進黨高枕無憂永遠執政嗎？

「停」，指的是蔡政府上任至今，兩岸關係「從急凍變成停滯」，讓飯店、旅遊、觀光、餐飲業者苦哈哈，尤其是中南部影響更深，連高雄都有業者張貼「民進黨不倒、經濟不會好」，台灣走不出去、陸客走不進來，無煙產業變慘業。

「兩」，就是勞基法「一年休兩次」，結果勞權倒退三十年、民進黨向資方靠攏、消費者卻仍面臨物價上漲，搶為衛生紙要搶499，這個造成三輸「勞基法修兩次」政策，都是貫策蔡意的結果。所有物價漲了回不來，什麼都漲就是薪水不漲！

「年」，而粗暴推動的「年金改革」，就是讓全國軍公教徹底失望、人心惶惶，不願正面溝通讓台北街頭拒馬鐵刺擺滿地，為了避免影響年底選舉所以強推七月一日一定要過，這種有立場的改革就是讓撕裂台灣的作為。

國民黨副發言人洪孟楷在臉書po文狂轟蔡英文總統讓台灣「空轉停兩年」。記者陳珮琦/...
國民黨副發言人洪孟楷在臉書po文狂轟蔡英文總統讓台灣「空轉停兩年」。記者陳珮琦/翻攝
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