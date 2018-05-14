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施政不滿意度攀高 蔡英文：改革必然過程

2018-05-14 09:42聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文表示，這是改革路上會遇到的必然過程。

蔡英文說，在改革的過程中，有人想拉回、有人想前推，要快要慢的人都會不滿意，所以這是改革路上會遇到的過程，加上有時民調會有事件因素影響，也有表態力的問題和機構效應的問題。

蔡英文總統（右）上午接受媒體人周玉蔻（左）廣播節目專訪。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（右）上午接受媒體人周玉蔻（左）廣播節目專訪。記者胡經周／攝影
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蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文...
蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文表示，這是改革路上會遇到的必然過程。記者胡經周／攝影
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蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文...
蔡英文總統上午接受廣播節目專訪，針對各媒體民調顯示，施政兩周年滿意度下滑，蔡英文表示，這是改革路上會遇到的必然過程。記者胡經周／攝影
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