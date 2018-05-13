聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



蔡英文總統執政即將滿兩年，本報民意調查發現，不滿意蔡總統施政的人由五成增為五成六。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不滿意度 由周年的50%上升為56%

蔡英文總統執政即將滿兩年，本報民意調查發現，二成九民眾滿意蔡總統的施政表現，與去年三成好評差距不大，不滿意蔡總統施政的人則由五成增為五成六，為上任兩年新高。

民眾對蔡 執政信心危機浮現

展望未來。對於蔡英文總統繼續領導台灣缺乏信心的比率由上任周年的五成三上升為五成八，有信心的人由三成七降為三成一，民眾對蔡總統執政信心危機浮現。

本報趨勢資料顯示，蔡總統執政後，施政滿意度由剛就職時的五成二、主政百日的四成二降到就任周年的三成後，今年好評維持二成九，變動不大；不過，不滿意蔡總統施政的比率則是持續上升，由就職初期的一成、主政百日的三成六、就任周年的五成，再增為這次的五成六。

中立民眾 不滿意也達六成一

其中，泛藍支持者有八成二不滿意蔡總統的施政，僅一成四滿意；中立民眾也以不滿意居多（六成一），僅二成滿意；泛綠支持者則多力挺蔡總統的施政，六成二滿意，二成七不滿意。

從年齡來看，卅至五十九歲民眾都有超過六成不滿意蔡總統表現，滿意比率介於二成三至二成五；廿至廿九歲和六十歲以上民眾則是約三成五有好評，不滿意蔡總統施政表現者各占四成七及四成二。

雲嘉南高屏澎逆轉 不滿意居多

地區差異方面，雲嘉南和高屏澎地區民眾去年評價兩極，今年逆轉成為不滿意者居多，分別是雲嘉南地區五成二不滿意，三成三滿意，高屏澎地區則是四成四不滿意，三成八滿意。北北基、桃竹苗、中彰投和宜花東離島地區民眾的不滿意比率都超過五成四，滿意度低於三成。

賴揆表現 滿意不滿意都約四成

至於閣揆賴清德擔任行政院長的施政表現，民眾評價分歧，滿意與不滿意比率都約為四成。

整體來看，對於民進黨完全執政以來的表現，有六成一民眾表示不滿意，僅二成七的人滿意，正負評價和就任周年時差不多。

進一步分析，對民進黨完全執政表現，泛藍民眾近九成不滿意，泛綠六成五滿意。藍綠之外的無政黨傾向民眾則是六成八不滿意民進黨完全執政表現，六成四對蔡總統的執政缺乏信心。

這次調查於五月九日至十一日晚間進行，成功訪問了一千零一十九位成年民眾，另三百四十五人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。