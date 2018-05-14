綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



立院審查軍人年金改革修正草案，引爆一連串藍綠立委衝突。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統上任將滿兩年，從推動年金改革、前瞻建設、轉型正義、一例一休，到二○二五非核家園等，通過不少重大議案；加上制定政黨法、公投法修正、農田水利會改制等，政治制度也有相當變革。民進黨人士認為已逐漸走過重返執政的改革陣痛期，但許多新制上路後，也衍生過去沒有遇過的問題。

儘管過程衝突不斷，民進黨仍憑藉中央執政及國會過半優勢，「關關難過關關過」。不過，民進黨雖在立法院贏得大小戰役，未來還有司法改革、空汙法及各項發展經濟法案有待努力，其實也不輕鬆。

這些重大議案中，前瞻建設四年要花四千兩百億元，第一期特別預算至今年第一季執行率僅為五成八；「一例一休」在一年內二修勞基法，風波看似漸歇，年底卻還有公投等著翻案；許多已經通過的法案，正式上路才是問題的開始，公投法、促轉條例就是最好的例子。

促轉會的任務包括開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法等，先前即引發有「中正」的路名或校名應否改名的疑慮。未來是否再起紛爭，就看促轉會如何認定。至於公投法修正後，打破「鳥籠」，卻出現公投提案「大爆炸」，預估年底九合一選舉可能要合併至少十項公投。

「二○二五非核家園」雖已在電業法修正時入法，成為法律明文，但光是深澳電廠蓋不蓋，朝野已吵翻天。能源政策與空汙議題始終無法拆解，核能議題也未因核四封存而獲解決。

蔡政府執政兩年，似漸走過改革之初的陣痛期，但未來挑戰還不小；而且，還沒完全看到改革成果，部分後遺症已經顯現，朝野對抗恐怕也難休止。