親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統聲望調查
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
政治
軍事
綜合

綠營看民調／兩岸對話 政府需更積極作為

2018-05-14 00:30聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統就任屆滿二年，根據聯合報系民調，民眾最不滿意蔡總統推動經濟發展的表現。...
蔡英文總統就任屆滿二年，根據聯合報系民調，民眾最不滿意蔡總統推動經濟發展的表現。 圖／聯合報系資料照片
分享

蔡英文總統在二○一六年贏得總統時的兩岸政策主張是「維持現狀」，這兩年來，整個區域乃至國際環境巨變，尤其是最近一個月來，文金會到即將登場的川金會，綠營人士表示，現狀確實改變了，政府必須有更積極的作為，才能在變動中的國際及區域局勢找到切入及施力點。

黨政人士說，如今的兩岸關係，不再是以北京為主導的兩岸關係，也不再是以中國市場為主的經貿布局，更不是以中國發展關係的方向，因此，我們有以新南向政策為核心的經貿布局，強化與美、日的關係，台灣在區域上不再是麻煩製造者，藉由亞太經合會等國際場合，與其他非邦交國建立更緊密的合作。

綠營人士表示，蔡總統的維持現狀，指涉的是兩岸和平穩定的狀況。過去兩年，兩岸之間的變化，多半來自於對岸，中國大陸不滿意蔡政府的作為，指稱是未完成的答卷，但中方無論基於內需或區域局勢變化，試圖改變客觀上的現況。中方的作為，早已不能用過去的想法去理解，兩岸也不再是純然的兩岸關係，而得用區域，甚至國際關係來思考，具體的例子如致函美航空公司不得將台灣列為國家。他說，大陸方面已經不避諱對外宣示一個中國原則，連帶地將台灣問題區域化、國際化，本來不是議題的，現在都變成是議題，這是一種壓力，台灣除了基本立場不退卻，也須找出突破的方法，尋求更實質的關係。

不過，一位熟悉綠營兩岸政策的人士也說，政府如何在不接受九二共識下與中國大陸展開對話，需要有更積極性的作為，否則當中國一再出手打壓台灣國際空間的同時，人民感受不到政府作為，支撐政府的力道，隨時都可能因國際或區域突發性的改變而消減。

兩岸政策北京蔡英文九二共識

相關新聞

聯合報民調／蔡總統施政不滿意度攀高 連南部也逆轉

2018-05-13 23:49

蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11

綠評蔡執政 「走過陣痛期 迎接新挑戰」

2018-05-14 01:07

民調／最不滿意蔡總統經濟發展表現 負評升到六成二

2018-05-14 01:07

最新民調／蔡總統執政2年 不滿意度由五成增至五成六

2018-05-14 01:06

藍委看施政：族群對立深化 就不是成功的改革

2018-05-14 00:34

熱門文章

影／馬英九出席馬友會 台南鄉親挺：該還他公道

2018-05-13 12:29

賴揆端政策牛肉 14日宣布派遣工起薪調高到3萬

2018-05-13 11:12

遇到中共軍艦打招呼就傻眼？ 海軍嚴厲駁斥

2018-05-13 15:22

送菜沒諮詢社福團體？ 議員質疑吳音寧又說謊

2018-05-13 11:45

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

2018-05-13 08:00

民進黨道歉有3寶：狂跳針、喊誤解、扯神明下水…

2018-05-13 09:00

文化部認了！陸書審查爭議 敗在公文上這四個字

2018-05-13 12:30

蔡英文、馬英九、柯文哲同場浴佛 祈求國泰民安

2018-05-13 19:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top