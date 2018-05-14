綠營看民調／兩岸對話 政府需更積極作為

2018-05-14 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統就任屆滿二年，根據聯合報系民調，民眾最不滿意蔡總統推動經濟發展的表現。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統在二○一六年贏得總統時的兩岸政策主張是「維持現狀」，這兩年來，整個區域乃至國際環境巨變，尤其是最近一個月來，文金會到即將登場的川金會，綠營人士表示，現狀確實改變了，政府必須有更積極的作為，才能在變動中的國際及區域局勢找到切入及施力點。

黨政人士說，如今的兩岸關係，不再是以北京為主導的兩岸關係，也不再是以中國市場為主的經貿布局，更不是以中國發展關係的方向，因此，我們有以新南向政策為核心的經貿布局，強化與美、日的關係，台灣在區域上不再是麻煩製造者，藉由亞太經合會等國際場合，與其他非邦交國建立更緊密的合作。

綠營人士表示，蔡總統的維持現狀，指涉的是兩岸和平穩定的狀況。過去兩年，兩岸之間的變化，多半來自於對岸，中國大陸不滿意蔡政府的作為，指稱是未完成的答卷，但中方無論基於內需或區域局勢變化，試圖改變客觀上的現況。中方的作為，早已不能用過去的想法去理解，兩岸也不再是純然的兩岸關係，而得用區域，甚至國際關係來思考，具體的例子如致函美航空公司不得將台灣列為國家。他說，大陸方面已經不避諱對外宣示一個中國原則，連帶地將台灣問題區域化、國際化，本來不是議題的，現在都變成是議題，這是一種壓力，台灣除了基本立場不退卻，也須找出突破的方法，尋求更實質的關係。

不過，一位熟悉綠營兩岸政策的人士也說，政府如何在不接受九二共識下與中國大陸展開對話，需要有更積極性的作為，否則當中國一再出手打壓台灣國際空間的同時，人民感受不到政府作為，支撐政府的力道，隨時都可能因國際或區域突發性的改變而消減。