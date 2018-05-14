蔡執政2周年／負評攀升 62％不滿經濟

2018-05-14 00:11 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



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本報民意調查發現，蔡英文總統上任兩年來，民眾最不滿意蔡總統推動經濟發展的表現，負評由去年的五成八攀升到六成二，也有四成六覺得蔡總統上任後台灣的經濟變差，較去年調查增加七個百分點。

和去年就任一周年調查相較，除了滿意推動轉型正義表現的人少了四個百分點，不滿意蔡總統在兩岸關係、經濟發展和轉型正義表現的人也都同步上升三到五個百分點。

兩岸關係、轉型正義 不滿意上升

就各領域分別來看，六成二民眾不滿意蔡總統推動經濟發展的表現，二成五給予好評；五成六民眾不滿意蔡總統處理兩岸關係的表現，二成四滿意；至於蔡總統推動司法改革的成果，則是五成五不滿意，僅二成四滿意。

近半民眾不滿意蔡總統力推轉型正義的表現（四成九），二成九民眾予以肯定；推動社會福利的表現，則是四成七民眾覺得不滿意，三成五滿意。

年改好評最高 但滿意度僅38％

在各項施政中，年金改革表現是總統施政作為好評最高者，但滿意度三成八，仍比不滿意者低了八個百分點。

分析發現，泛藍支持者逾七成三不滿意蔡總統在各項施政作為的表現，其中以兩岸關係和經濟發展的負面評價最高，接近九成；政黨中立民眾對各項施政表現的不滿意度也多在五成以上，其中又以不滿意經濟發展的比率最高（六成八）；泛綠支持者對蔡總統各項施政表現的滿意度皆高於不滿意度，以社會福利和年金改革的好評較高，接近或超過七成。

調查也發現，對於蔡總統上任後的勞工生活，有四成二民眾認為變得更差，四成六覺得和以前差不多，僅百分之五的人認為有變好。此外，僅百分之六民眾認為蔡總統上任後台灣的經濟有好轉，四成六覺得經濟走下坡，四成二認為沒有太大變化。

趨勢資料顯示，民眾對蔡總統上任後的勞工生活感受和本報一年前調查結果相當。但覺得經濟變差民眾比率從蔡總統上任一年的三成九上升至這次調查的四成六，增加七個百分點。

總統府回應：加速改革 現今急務

【記者丘采薇／台北報導】對於聯合報最新民調，總統府發言人黃重諺表示，對政府來說，加速改革，加速國家的整體發展，是政府現在最重要的工作。至於媒體類似的民調，沒有進一步的評論。

黃重諺指出，事實上，兩年來在政府團隊與全體國人的共同努力下，包括總體經濟轉型終於啟動，產業升級有系統進行，台灣終於走出多年的停滯沉悶，正式告別負面循環，各項指標持續上修，而國內外研究機構也都給予正面評價，是台灣多年來首見成長趨勢；各項包括年金制度、不當黨產等前屆政府應改革卻未進行的重大改革也持續推動。至於國民對於總體施政的意向與建議，政府團隊也常態性的透過各專業機關高度掌握，積極溝通。