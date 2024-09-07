穿越六龜 探索百年山城風情

從城市到高雄六龜百年山城，挖掘六龜歷史生態的時光軌跡，有立足百年餅舖的豆沙餅傳統食品行、擁有六龜人回鄉記憶的日式旅社的客運轉運站，還有百年歷史建築的亀心商行，這裡前身為洪稛源商號，從原民特產、起居到商旅，各式需求都能滿足。歡迎民眾一起遊走漫步前往亀心山城。

百年車站變亀心好禮店

六龜之心山城特產評選迄今已辦理四屆，2024年六龜觀光藝文季將規劃六龜百年日式車站轉譯成亀心好禮百年商店，匯集前三屆脫穎而出之六龜之心山城特產、六龜荖濃溪流域的風土文化及物產，把六龜最誠摯的好禮，呈現在街區中的百年車站，在候車的時間裡，感受山城印象中的亀心好禮。

▲亀心商行咖啡。

亀心好禮限定店於8/10至10/27，每周四、五、六、日、一，在六龜池田屋開始營運，販售專屬於六龜的多樣伴手禮，包含山茶、茶餅、水果等在地特產，搭配於池田車站進行轉運的接駁專車，邀請旅人在候車的時間裡找尋心目中的山城印象，更不妨帶上一份亀心手信，為旅遊山城留下美好紀念。

▲亀心好禮限定店即日起至10/27，每周四、五、六、日、一，在六龜池田屋開始營運。

六龜山城 秋冬活動滿滿

時序即將進入秋冬的六龜山城非常熱鬧，11月2日迎接而來的六龜山城老歌派對，12月的亀心山城藝術祭、1月回龜梅好時光，賞梅旅遊，3月六龜宗教文化旅行，豐富而美好的山城旅行，等待著旅人來訪甚至探索。

（高雄市六龜區公所 廣告）