中秋瘋玩雲林 下半年強檔活動不間斷

中秋節將至，雲林縣正式進入下半年活動潮，從9月14日的詔安客家文化節揭開序幕，隨後接連舉辦西螺大橋藝陣文化祭、雲林國際偶戲節、台灣咖啡節及草嶺石壁森林療癒季，將一路延續至11月，10月10日更將首次在虎尾高鐵特定區施放國慶焰火，璀璨照亮光輝10月。

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國慶焰火與雲林國際偶戲節雙節慶，千萬不能錯過雲東-草嶺石壁森林療癒基地、雲中-虎尾建國眷村、雲西-口湖遊客中心、成龍溼地等HITO景點，看完國慶焰火接續隔天的雲林國際偶戲節精彩活動，更詳細完整遊程，請至「慢遊雲林」官網。

上半年瘋女神 下半年瘋男神

雲林縣擁有豐富的文化與自然資源，觀光發展策略以「上半年瘋女神（媽祖），下半年瘋男神（布袋戲男主角）」為主軸，逐步打造出雲林獨特的觀光品牌形象。縣內活動多元且各具特色，近年來，在文化觀光處陳璧君處長的帶領下，雲林縣的觀光人次持續攀升，截至113年7月已突破1,700萬大關，今年相當有信心達成2,000萬人次里程碑，也在在顯示縣府在推動雲林觀光上的努力成效顯著。

雲林國際偶戲節 國內外高手雲集

雲林作為布袋戲大本營，10月將迎來的雲林國際偶戲節22歲了，各項活動及節目愈發精彩，正如今年的主題「超派偶宇宙」，包括開幕音樂會天王天后 「與偶同在」；類型多元的金掌獎競賽菁英雲集；國內頂尖演藝團隊傾力演出以及國外偶戲團的共襄盛舉，就是要讓民眾在「熊青操」、超澎湃的偶戲饗宴中感受雲林國際偶戲節的「不共款」。

「雲林國際偶戲節」是雲林獨特的觀光形象。

兩大劇團接連獻演 偶戲精彩無限

偶戲節重頭戲！10月11日的開幕晚會，讓台日天王天后與偶戲文化牽手，營造一場流行與傳統毫不違和的盛宴。更為了呈現偶戲的各種可能性，2024雲林國際偶戲節還邀請了國內頂尖藝術團隊-福爾摩沙馬戲團以及舞鈴劇場，以偶為主題推出精彩演出，10月12日兩大劇團一連兩場、接連獻演，雲林鄉親真是太有眼福啦！10月11日及12日的重量級節目都在虎尾高鐵特定區旁的主舞台登場。

雲林詔安客家文化節開幕式。

2024雲林國際偶戲節 官網 https://2024yunlinpuppet.com/

慢遊雲林 官網 https://tour.yunlin.gov.tw/wt-front/Home/Index

2024雲林詔安客家文化節(9/14-10/11)。

2024雲林國際偶戲節(9/26-10/13)。

2024年西螺大橋藝陣文化祭(10/5-10/6)。

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