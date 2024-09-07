快訊

土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

迎接2025世壯運　新北推10大祈福列車觀光遊程

聯合報／ 文／新北市政府新聞局
▲萬里情月老廟顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊製成罕見的心型筊杯。
▲萬里情月老廟顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊製成罕見的心型筊杯。

為呼應即將登場的「2025雙北世壯運」盛會，民政局推出10大「祈福列車」觀光路線，包含求姻緣的「情字這條路」、求功名的「追分成功路」，以及影迷的「戲劇朝聖路」等觀光路線，藉由廟宇文化結合觀光旅遊，迎接世界友人造訪新北。

農曆8月15日中秋節適逢月老聖誕，月老有「紅喜神」之稱，職掌「官、人、和、善、姻、圓、定」7大良緣，也是尋求好姻緣的未婚男女最常祈求庇佑的神祇，新北市三重先嗇宮、中和力行福德宮、萬里情月老廟等廟宇，都奉祀香火鼎盛的月下老人，常常有新人帶著喜餅來還願。

▲萬里情月老廟入口處設立愛神邱比特雕像。
▲萬里情月老廟入口處設立愛神邱比特雕像。

月老廟「愛神郵局」

民政局表示，萬里情月老廟入口處設立愛神邱比特雕像，顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊並製成罕見的心形筊杯，月老正殿主爐亦為心形香爐。廟方打造郵筒造型的金爐，猶如「愛神郵局」，將信眾滿滿的心意「限時專送」傳達給月老庇佑。

另，位於富基漁港旁的金剛宮，廟地達2公頃，到當地求姻緣除可拜月老，主祀神四面佛第一面代表平安、第二面財運、第三面婚姻、第四面健康，拜拜時採取逆時針參拜，從麵包到愛情一次到位，讓人生更圓滿。

▲萬里情月老廟月老正殿主爐為心型香爐。
▲萬里情月老廟月老正殿主爐為心型香爐。

3條影視朝聖之路

除了祈福觀光路線，新北也吸引許多國內外劇組來取景拍攝，影視觀光也是另一種走訪新北的選擇。新聞局表示，為展現新北影視大城的潛力，新北市協助影視拍攝與發展中心（簡稱新北協拍中心）規畫「經典星光大道」、「都會星光大道」及「青春山海線星光大道」3條不同主題的影視朝聖之路，提供影劇迷按圖索驥尋訪影視景點，歡迎影劇迷踏上旅程，發現新北之美。相關資訊請至「新北協拍中心」官網查詢。

▲「新北影視朝聖之路-都會星光大道」邀請民眾探訪影視作品熱門拍攝場景-林本源園邸，穿梭在古色古香的園林間。
▲「新北影視朝聖之路-都會星光大道」邀請民眾探訪影視作品熱門拍攝場景-林本源園邸，穿梭在古色古香的園林間。

（新北市政府新聞局 廣告）

相關新聞

迎接2025世壯運　新北推10大祈福列車觀光遊程

為呼應即將登場的「2025雙北世壯運」盛會，民政局推出10大「祈福列車」觀光路線，包含求姻緣的「情字這條路」、求功名的「追分成功路」，以及影迷的「戲劇朝聖路」等觀光路線，藉由廟宇文化結合觀光旅遊，迎接

孕育樂壇閃亮星　鬥陣來聽好聲音

高雄市政府青年局年度音樂盛會－「高速青春音樂展演」將在9月21日（六）於高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫熱鬧登場！當日兩組培育樂團「津波」、「聽聽就好」將於線上、線下同步發表新單曲，加

看山看海 花蓮12條魅力自行車道

花蓮，作為台灣東部一個充滿自然魅力的地區，以壯麗景色和多樣化地形成為自行車愛好者的天堂。精選的12條自行車道，不僅展現迷人自然風光，還巧妙融合當地文化與歷史特色，無論優閒的家庭單車遊，還是挑戰極限的騎

台塑企業 創造轉廢為能的環保奇蹟

台塑前創辦人王永慶視察麥寮員工餐廳，節儉樸實的他一句「剩飯菜不要浪費」，造就了南亞資源回收處開創「轉廢為能，垃圾全循環」契機，協助地方解決垃圾危機，讓雲林縣政府榮獲第六屆政府服務獎。行政院前院長陳建仁

新北深坑商圈不塑消費抽好禮 最高獎勵5000元

鼓勵民眾減少使用一次用塑膠產品，新北市環保局與深坑商圈合作，共同推出新北第一處不塑商圈，以「不塑消費深坑好多福」活動邀請民眾實地響應「不塑行動」，9月7日至10月31日在深坑商圈自備購物袋或環保容器進

新北庇護工場 中秋送好禮 消費抽大獎

中秋佳節將至，新北市勞工局今年舉辦多項活動，除了8月在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售外，至10月31日止，不論在新北庇護工場實體店面或是網路商城消費，皆可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。