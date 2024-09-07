迎接2025世壯運　新北推10大祈福列車觀光遊程

為呼應即將登場的「2025雙北世壯運」盛會，民政局推出10大「祈福列車」觀光路線，包含求姻緣的「情字這條路」、求功名的「追分成功路」，以及影迷的「戲劇朝聖路」等觀光路線，藉由廟宇文化結合觀光旅遊，迎接世界友人造訪新北。

農曆8月15日中秋節適逢月老聖誕，月老有「紅喜神」之稱，職掌「官、人、和、善、姻、圓、定」7大良緣，也是尋求好姻緣的未婚男女最常祈求庇佑的神祇，新北市三重先嗇宮、中和力行福德宮、萬里情月老廟等廟宇，都奉祀香火鼎盛的月下老人，常常有新人帶著喜餅來還願。

▲萬里情月老廟入口處設立愛神邱比特雕像。

月老廟「愛神郵局」

民政局表示，萬里情月老廟入口處設立愛神邱比特雕像，顛覆傳統廟宇的刻板印象，廟內聖筊並製成罕見的心形筊杯，月老正殿主爐亦為心形香爐。廟方打造郵筒造型的金爐，猶如「愛神郵局」，將信眾滿滿的心意「限時專送」傳達給月老庇佑。

另，位於富基漁港旁的金剛宮，廟地達2公頃，到當地求姻緣除可拜月老，主祀神四面佛第一面代表平安、第二面財運、第三面婚姻、第四面健康，拜拜時採取逆時針參拜，從麵包到愛情一次到位，讓人生更圓滿。

▲萬里情月老廟月老正殿主爐為心型香爐。

3條影視朝聖之路

除了祈福觀光路線，新北也吸引許多國內外劇組來取景拍攝，影視觀光也是另一種走訪新北的選擇。新聞局表示，為展現新北影視大城的潛力，新北市協助影視拍攝與發展中心（簡稱新北協拍中心）規畫「經典星光大道」、「都會星光大道」及「青春山海線星光大道」3條不同主題的影視朝聖之路，提供影劇迷按圖索驥尋訪影視景點，歡迎影劇迷踏上旅程，發現新北之美。相關資訊請至「新北協拍中心」官網查詢。

▲「新北影視朝聖之路-都會星光大道」邀請民眾探訪影視作品熱門拍攝場景-林本源園邸，穿梭在古色古香的園林間。

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