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孕育樂壇閃亮星　鬥陣來聽好聲音

聯合報／ 文、圖／高雄市政府青年局
▲「2024高速青春音樂展演」將於9月21日在高雄指標場館「LIVE WAREHOUSE」大庫登場。
▲「2024高速青春音樂展演」將於9月21日在高雄指標場館「LIVE WAREHOUSE」大庫登場。

高雄市政府青年局年度音樂盛會－「高速青春音樂展演」將在9月21日（六）於高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫熱鬧登場！當日兩組培育樂團「津波」、「聽聽就好」將於線上、線下同步發表新單曲，加上兩組人氣嘉賓「粗大Band」、「滅火器樂團」熱力演出，勢必要讓全台樂迷感受高速青春的音樂魅力，一同陶醉夏日尾聲的樂曲中！

▲培育樂團「聽聽就好」與製作導師林以樂(中)一同籌備單曲。
▲培育樂團「聽聽就好」與製作導師林以樂(中)一同籌備單曲。

有著龐克曲風的「津波」在培育初期，就期盼能與「胖虎」樂團主唱兼吉他手BENN合作。經邀約洽談，如願獲得BENN點頭擔綱製作，讓「津波」開心直呼「終於圓夢！」；「聽聽就好」則是和企劃導師針對曲風和理念多次討論後，決定尋求創作歌手兼製作人林以樂（斑斑）合作。雙方洽談後一拍即合，首次碰面即展開長達8小時的討論、練團和彩排。經數月規劃培訓，兩組樂團新單曲將在活動當日，同步上架各大音樂串流平台！

▲演出嘉賓「粗大Band」曲風熱血，廣受青年族群喜愛。
▲演出嘉賓「粗大Band」曲風熱血，廣受青年族群喜愛。

展演當日出演的嘉賓樂團，則邀請廣受青年族群喜愛的「粗大Band」、「滅火器」樂團。以爽快旋律與陽光正向曲風的「粗大Band」，已成當下熱血、活潑的代名詞；而堪稱高雄指標樂團的「滅火器」也將再登舞台，要以熱情澎湃的樂曲展現扎實唱功，鼓舞學員樂團並給予在地樂迷最迷人的音樂盛宴！

▲演出嘉賓「滅火器」樂團為高雄指標性的龐克樂團。
▲演出嘉賓「滅火器」樂團為高雄指標性的龐克樂團。

青年局長張以理表示，2021年起青年局推展「青年創新音樂發展培育計畫」，以每年度培訓幕前音樂創作者與幕後企劃人才為目標，規劃為期近一年的音樂培訓工作。其中最受矚目的「高速青春音樂展演」，是將今年遴選出的兩組培育樂團「津波」、「聽聽就好」，以聘邀音樂製作人擔任導師方式，用業界標準和規格來指導樂團製作單曲，完成後將成果展現舞台上，藉以激盪學員音樂創作的火花。

▲「2022高速青春音樂展演」曾在被譽為夢想起點的駁二月光劇場舉行。
▲「2022高速青春音樂展演」曾在被譽為夢想起點的駁二月光劇場舉行。

青年局指出，高速青春音樂展演每年選擇高雄不同展演空間進行演出，包括被高雄音樂人譽為夢想起點的駁二「月光劇場」，以及去年移往室內的展演空間「後台Backstage Live」。今年音樂展演選定能容納1400人的高雄指標場館「LIVE WAREHOUSE」大庫，9月21日（六）週末下午2時至7時，歡迎市民朋友相約支持在地新興樂團，一同聆聽午後美好樂曲！

更多詳細資訊，請密切關注青年局FB、IG粉絲專頁、加入青年局line@（@youth.kcg）帳號或訂閱青年局YouTube頻道，開啓小鈴鐺接收通知。

（高雄市政府青年局 廣告）

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