看山看海 花蓮12條魅力自行車道

花蓮，作為台灣東部一個充滿自然魅力的地區，以壯麗景色和多樣化地形成為自行車愛好者的天堂。精選的12條自行車道，不僅展現迷人自然風光，還巧妙融合當地文化與歷史特色，無論優閒的家庭單車遊，還是挑戰極限的騎行愛好者，都能在這裡找到心儀的路線。

完成每條路線即可抽獎

為了吸引更多國內外自行車愛好者並推動在地觀光，花蓮縣政府推出「花蓮魅力自行車道」活動，延續去年「花蓮絕美步道」的成功，以12條騎行路線為核心，參與者完成每條路線就可抽獎，有捷安特自行車、電輔自行車Faster E+、GoPro、DJI口袋運動相機及在地自行車遊程等37個大獎，完騎12條可爭取最終大獎—GIANT Explore E+電動輔助自行車的抽獎資格及專屬完騎證書。

▲花蓮自行車道可欣賞到水岸風景。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，縣府致力於以永續發展的視角保護珍貴自然與文化資源，同時透過特色活動吸引民眾參與和觀光客造訪。12條魅力自行車道涵蓋縱谷及海岸線美景，即使沒有自行車也可輕鬆參與，因為其中6條路線，包括兩潭自行車道、鯉魚潭環潭自行車道、白鮑溪自行車道、光復吉利潭自行車道、光復馬太鞍自行車道及大農大富平地森林園區自行車道，皆與單車出租店合作，提供多樣化租車選擇及優惠，詳情可參考「花蓮魅力自行車道」 活動網站

▲花蓮12條魅力自行車道涵蓋花東縱谷及海岸線美景。

自由行住宿享千元補助

縣府還推出多項其他活動，9月起，每人每月可享一次1,000元的自由行住宿補助，登錄「永續遊花蓮」網站上傳住宿收據或發票及3張指定景點合照，可參加特斯拉和機票抽獎，還有夜市消費券、花蓮購物節商圈購物抽獎等，縣府還推出「永續遊花蓮」團遊補助，結合交通部觀光署團遊補助等振興措施，期望為旅客提供更多優惠與便利。

（花蓮縣政府 廣告）