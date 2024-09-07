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新北庇護工場 中秋送好禮 消費抽大獎

聯合報／ 文／新北市政府勞工局
▲中秋佳節將至，新北市勞工局今年舉辦多項活動，8月在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售。
▲中秋佳節將至，新北市勞工局今年舉辦多項活動，8月在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售。

中秋佳節將至，新北市勞工局今年舉辦多項活動，除了8月在板橋車站B1大廳辦「新北庇護 情滿中秋」展售活動，找來12家庇護工場設攤展售外，至10月31日止，不論在新北庇護工場實體店面或是網路商城消費，皆可參加可參加「庇護399滿額購」活動，單筆消費滿399，可上官網登錄發票，就有機會抽中iPhone15 pro、筆電等大獎。

▲即日起至10/31，不論在新北庇護工場實體店面或是網路商城消費，可參加「庇護399滿額購」活動。
▲即日起至10/31，不論在新北庇護工場實體店面或是網路商城消費，可參加「庇護399滿額購」活動。

庇護工場 推出健康美味禮盒

勞工局今年展售活動除了提供多款限定組合，並由年度代言人蔡尚樺參與中秋猜好禮活動，攤位巡禮時，更逐攤鼓勵庇護員工，化身最佳銷售員，邀請民眾現場購買或預購最優質的新北庇護產品。

新北共25家庇護工場，已協助超過500名庇護員工就業，營業類型多元，多家庇護工場也為此次活動精心準備中秋限定產品，不僅精緻美味，用料也講求健康、乾淨，為消費者嚴格把關。

▲今年喜憨兒推出「奇幻時光」禮盒，封面透過AI繪出憨兒對中秋的印象。
▲今年喜憨兒推出「奇幻時光」禮盒，封面透過AI繪出憨兒對中秋的印象。

單筆消費滿399元 抽iPhone15 Pro手機

勞工局表示，今年喜憨兒推出「奇幻時光」禮盒，封面透過AI繪出憨兒對中秋的印象，還有更多禮盒品項可透過新北市庇護工場網路商城訂購，線上商城設「中秋專區」享有好禮優惠，單筆消費滿399元以上發票，可登錄滿額購活動，獎項包含iPhone15 Pro手機、掃拖機器人、Dyson吹風機等大獎，活動期間可累計抽獎，越早登錄機會越多，盼透過更多購買行動，讓新北庇護商品陪伴過中秋。

▲淡水小羊苗庇護工場是文創型工場，培育庇護員工製作羊毛氈、皮革，販售獨一無二、充滿溫度的手作商品。
▲淡水小羊苗庇護工場是文創型工場，培育庇護員工製作羊毛氈、皮革，販售獨一無二、充滿溫度的手作商品。

新穎設計包裝 青創來相挺

勞工局每年會安排專家及顧問入場有意願的庇護工場，盤點原有產品並提供嶄新的設計包裝思維，組成年度庇護禮，以提升工場競爭力。勞工局表示，今年第11屆是一個嶄新的開始，勞工局及青年局首度合作，引進青創設計團隊，促成「庇護有青創、青創挺庇護」。

▲第11屆庇護禮「暢遊時光」。
▲第11屆庇護禮「暢遊時光」。

青年局推薦青創團隊魟骰篩皮革工作室，將新北13種在地特色元素巧妙融為燙金圖騰，攜手「文創型」小羊苗庇護工場員工，共同製作「暢遊時光-A5皮革活頁手帳禮盒」。

手帳嚴選台灣皮革廠出產的皮料，加入大量油蠟製作，只要經過揉捏或摩擦改變色調，形成特殊印記，會隨使用時間展現個人風格，而內頁將會有小羊苗庇護員工的手繪圖樣，可置換活頁紙，一同完成充滿溫度的手作商品，訂購專線：02-86260327。

（新北市政府勞工局 廣告）

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