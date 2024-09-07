屏東縣政府 看海美術館「就是日常」

用360度視角翻轉日常街景！屏東縣車城鄉看海美術館最新展覽「Simply Daily就是日常」，邀請首度來台展出日本藝術家鮫島大輔（Daisuke Samejima），他以獨特「球型3D」繪畫技巧聞名，在一顆顆球體描繪日本郊區巷弄，特別為屏東打造直徑240公分、360度的手繪球體「看海球」，寫實風景畫，讓人眼睛為之一亮，屏東縣長周春米邀請大家來「追球」，以全新視角感受日常。

「Simply Daily就是日常」展出34件作品，包括3D球體系列大中小13件、立體字型繪畫14件，與平面畫作7幅。鮫島大輔是全球唯一一位以360度球體繪畫為主藝術家，特別為屏東創作「看海球」，是他歷年創作最大型作品，完美呈現漁港全景，轉動畫布，可見停泊港邊漁筏船隻、海口長堤、湛藍天空，宛若以魚眼鏡頭拍攝照片，這項作品展出後將贈予屏東縣政府。

日本藝術家鮫島大輔，以獨特「球型3D」繪畫技巧聞名，為屏東打造直徑240公分、360度的手繪球體「看海球」，將漁村風景躍然於球體上。圖／屏東縣政府提供

「日常最能溫暖與療癒我們的心」，縣長周春米說，國境之南獨有自然與人文風貌，提供藝術家們創作養分。看海美術館近年來成為恆春半島藝術新地標，置身海口港與落山風吹拂的地方，加上在地豐富歷史文化，年年創造可觀參展人數，歡迎大家到看海美術館的同時，串聯牡丹、滿州與恆春地區，體驗不一樣的恆春半島日常。

「Simply Daily就是日常」展出34件作品，包括3D球體系列大中小13件、立體字型繪畫14件，與平面畫作7幅。圖／屏東縣政府提供

日本藝術家鮫島大輔說，人生第一次個人展覽能與屏東壯麗風景一同展出，很特別經歷，也是他人生中最棒里程碑，為屏東準備3幅風景畫，「看海球」更是他生涯中最大的作品。

首度邀請來台日本藝術家鮫島大輔（右），以獨特「球型3D」繪畫技巧聞名，為屏東打造直徑240公分、360度的手繪球體「看海球」，縣長周春米（左）邀請大家來「追球」，全新視角感受日常。圖／屏東縣政府提供

「Simply Daily就是日常」即日起展至11月24日止，展覽獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品。圖／屏東縣政府提供

「Simply Daily就是日常」即日起展至11月24日止，展覽獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品。展覽資訊可上官網（https://www.amazing-pingtung.com/simply-daily）查詢。

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