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台塑企業 創造轉廢為能的環保奇蹟

聯合報／ 文／蔡維斌　圖／台塑提供
▲行政院前院長陳建仁（中）任內前往南亞廚餘廠參觀，對於用廚餘所生產的優質肥料非常肯定。
▲行政院前院長陳建仁（中）任內前往南亞廚餘廠參觀，對於用廚餘所生產的優質肥料非常肯定。

台塑前創辦人王永慶視察麥寮員工餐廳，節儉樸實的他一句「剩飯菜不要浪費」，造就了南亞資源回收處開創「轉廢為能，垃圾全循環」契機，協助地方解決垃圾危機，讓雲林縣政府榮獲第六屆政府服務獎。行政院前院長陳建仁親往視察，看到廚餘變肥料助農、海廢再生成為環保生活品，大讚台塑神奇佳話，足為全國最佳環保典範。

友善環境 廚餘變身雲溉肥

台塑企業致力推動循環經濟及環境教育，藉由循環利用減少資源耗用，創造最大經濟效益，其中有蚵殼粉抗菌拖鞋、寶特瓶回收衣、廢漁網機能衣等系列產品。

▲利用蚵殼等海廢，改造生產再生衣等各種生活品，化腐朽為神奇，再創環保奇蹟。
▲利用蚵殼等海廢，改造生產再生衣等各種生活品，化腐朽為神奇，再創環保奇蹟。

以南亞公司廚餘堆肥廠為例，利用廚餘製成「雲溉肥」，目前單日處理量約60公噸，從2013年協助地方每月處理量700公噸至今成長達到每月4,000公噸，占處理總量約8成，製程設備完善，生熟廚餘可共同處理，具有全台首創高效發酵槽，不僅異味低，發酵只需7~10天，另每年可產26萬餘包約5,300餘噸「雲溉有機肥」，實現廚餘全循環，且品質深受農民青睞，成果非凡。另堆肥廠已有規畫申請環境教育場域認證，近期也成為各縣市環保局推動環教參訪首選，藉此讓民眾能感受到企業對環境的重視。

▲南亞公司利用廚餘生產出優質的「雲溉肥」肥料，幫助農民生產優質農作，再創環保奇蹟。
▲南亞公司利用廚餘生產出優質的「雲溉肥」肥料，幫助農民生產優質農作，再創環保奇蹟。

循環經濟 同時保護土地

行政院前院長陳建仁參觀後大為驚艷，稱讚廠區不僅沒有惡臭異味，還運用科技創造出如此龐大的循環經濟資源，實現「轉廢為能」，應傳頌此「環保奇蹟」，讓國家盡速達到零排放、零廢棄目標。雲林縣長張麗善感謝台塑企業的協助，將「垃圾變成黃金」，成為我國綠色城市新典範，藉由與南亞公司合作，利用廚餘製成「雲溉肥」，獲得農業部肥料登記證，土壤肥力增加達到友善環境，種出無毒作物，保護土地也形成良善農業循環經濟。

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