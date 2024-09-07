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新北深坑商圈不塑消費抽好禮 最高獎勵5000元

聯合報／ 文、圖／新北市政府環境保護局
新北市環保局與深坑商圈合作推出新北第一處不塑商圈。圖／新北市環保局提供
新北市環保局與深坑商圈合作推出新北第一處不塑商圈。圖／新北市環保局提供

鼓勵民眾減少使用一次用塑膠產品，新北市環保局與深坑商圈合作，共同推出新北第一處不塑商圈，以「不塑消費深坑好多福」活動邀請民眾實地響應「不塑行動」，9月7日至10月31日在深坑商圈自備購物袋或環保容器進行不塑消費，並完成拍照上傳指定任務，即有機會抽中5000元的郵政禮券等多項獎項，歡迎踴躍參與，一同為減少塑膠浪費盡一份心力。

新北市環保局與深坑商圈合作推出新北第一處不塑商圈。圖／新北市環保局提供
新北市環保局與深坑商圈合作推出新北第一處不塑商圈。圖／新北市環保局提供

環保局表示，為推廣源頭減量及鼓勵民眾減少一次性塑膠用品使用，新北市近年來陸續推動「不塑市場」、「不塑夜市」、「新北Ucup」、「reBAG袋袋相傳」等減塑措施，政策推動期間，更有501家業者響應加入「新北不塑之客友善店家」行列，一起響應不提供一次性塑膠用品、使用可重複利用材料包裝、提供環保杯或環保袋租賃服務及民眾自備環保餐具或購物袋者給予消費優惠等。

新北市近年來陸續推動「不塑市場」、「不塑夜市」、「新北Ucup」、「reBAG袋袋相傳」等減塑措施。圖／新北市環保局提供
新北市近年來陸續推動「不塑市場」、「不塑夜市」、「新北Ucup」、「reBAG袋袋相傳」等減塑措施。圖／新北市環保局提供

而今年新北市首次與商圈合作，由深坑商圈率先響應打造新北市第一處「不塑商圈」，除了於商圈內設置「reBAG袋袋相傳」讓民眾可以自行取用二手袋外，亦透過「不塑消費深坑好多福」活動推動，營造友善的不塑購物氛圍，期帶動其他商圈響應，共同減少一次性塑膠用品使用及降低對環境的影響。

深坑在地的黃建強里長，一直致力於推動「無塑的環保商圈」，期待透過此次活動，能讓更多的消費者來深坑逛老街、吃美食，體驗無塑消費、不製造垃圾的環保輕旅行。

環保局說，「不塑消費深坑好多福」活動分為兩階段，目前第一階段已抽出430名的幸運兒，最高可獲得價值新臺幣1000元的深坑商圈暢遊券（使用期限至113年10月31日)；而目前正推廣第二階段活動，從9月7日至10月31日，民眾只要在活動期間於深坑商圈消費時自備購物袋、於餐飲店內用不使用一次性塑膠用品或外帶使用環保容器盛裝，並上傳與深坑商圈參與本次活動店家之活動海報、跳卡或不塑手板的合照至活動網站，即有機會獲得最高5000元郵政禮券。

9月7日至10月31日在深坑商圈自備購物袋或環保容器進行不塑消費，並完成拍照上傳指定任務，即有機會抽中5000元的郵政禮券等多項獎項。圖／新北市環保局提供
9月7日至10月31日在深坑商圈自備購物袋或環保容器進行不塑消費，並完成拍照上傳指定任務，即有機會抽中5000元的郵政禮券等多項獎項。圖／新北市環保局提供

環保局補充，商圈目前雖尚未納入環境部禁止免費提供塑膠袋的管制對象，但仍鼓勵民眾消費時能以「自備、重複、少用」3招減少使用一次用塑膠袋，共同響應減塑愛地球。

(新北市政府環境保護局 廣告)

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