黑豬肉及蔬菜箱限量促銷

中秋月圓人團圓，「桃園好農」導購行銷網陪你過中秋！中秋精選「桃園黑豬肉及蔬菜箱」，限量促銷，最高優惠300元，讓民眾可採用桃園在地黑毛豬肉來烤肉外，也可以多吃桃園在地蔬菜，解膩又爽口，盡情享受中秋佳節闔家烤肉的團圓氛圍。

除了桃園在地的黑豬肉和蔬菜，「桃園好農」趁著中秋佳節，也精心推薦多樣桃園優質農特產品，包含親朋好友相聚、話家常一定要配上的零嘴，如米香脆果、地瓜酥片、香菇脆餅，另外蜂蜜可以做飲品，或是當作烤肉醬，讓烤肉更加色香味俱全。

當季蔬果 豐富多元

「桃園好農」導購行銷網也行銷多件桃園具代表性的經典優質農特產品，其中包含多項有機驗證、產銷履歷、生產追溯及各大評鑑獲獎產品，囊括桃園的好茶、好米、蜂蜜、蔬菜、丹參、雞蛋、紅龍果、各項當季蔬果及各式加工農產品，選擇豐富多元。

「桃園好農」品牌傳達好康、好玩、好吃、好精彩的嶄新理念。

農特產品 好吃好玩

「桃園好農」導購行銷網將陸續增加優質的農特產品，並定期推出節令、當季蔬果及各式主題促銷活動，傳達好康、好玩、好吃、好精彩的嶄新理念，也能支持桃園在地青農與小農。想採購桃園在地農特產品請持續關注並到「桃園好農」就對了。

桃園市政府農業局 廣告