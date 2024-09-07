秋節送禮專屬禮盒 台酒一站滿足

送禮看心意！台灣菸酒公司「玉尊台灣威士忌」、「玉尊經典台灣威士忌」兩款威士忌，濃醇滑順口感，送禮自用皆適宜，尤其搭配風味獨特的台酒系列肉品烤物，賞月賓主盡歡，滿意與口感全裝在精美禮盒裡，貼心又便利，即日至9/23推出2024台酒喜悅中秋月融融特惠方案，一次購足送禮免煩惱，保證您「酒」滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2款威士忌 香氣餘韻耐人尋味

中秋節人情送禮不可少，親朋好友相聚秋月下，烤肉飄香、清嚐淺酌更是美好的回憶，台酒公司今年鄭重推薦兩款送禮好酒品，「玉尊麥芽威士忌」0.7公升酒精度40度，是台灣菸酒公司南投酒廠，沿襲正統蘇格蘭威士忌製程，在台灣成立專業生產廠房，經調酒師巧手調和高年分頂級原酒，細膩的水果香氣與乾果味，交映雅緻的橡木桶氛香，口味純淨輕潤滑順而不嗆辣，柔和回甘香氣餘韻耐人尋味，是一款平衡感極佳的產品，值得再三品味。

▲「玉尊麥芽威士忌」口味純淨不嗆辣，是一款平衡感極佳的產品。※ 提醒您：禁止酒駕 安全誠無價 酒後找代駕

「玉尊峰頂台灣威士忌」以高品質經典威士忌為主體，台中酒廠再次經由雪莉桶熟成之威士忌、搭配南投酒廠泥煤麥芽威士忌原酒，精心調配出果乾香氣更深邃迷人的威士忌。風味特色以香氣為果乾及煙燻蜜餞為主，口感豐潤，果乾香氣明顯，後段呈現輕泥煤風味，圓潤厚實感佳。

▲「玉尊峰頂台灣威士忌」風味特色以香氣為果乾及煙燻蜜餞為主。※ 提醒您：禁止酒駕 安全誠無價 酒後找代駕

這兩款酒融合果香、麥芽風味在口中依序浮出，口感層次分明，香氣沉穩內斂卻綿延持久，是由調酒師精心調製適合國人口味的調和式威士忌，包裝精美用來送禮大方，溫潤馥郁的口感與三兩好友賞月共享，更是賞心悅目。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●2024喜悅中秋月融融活動

♦時間：即日起～9/23

♦台酒服務據點：https://www.ttl.com.tw/about/service_station.aspx?sn=395

♦免出門，手刀快搶台酒泡麵、餅乾：https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplistzone.aspx?models=26

▲「台酒購物網」即日至9/23推出系列特惠方案，一站式購足送禮免煩惱。

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