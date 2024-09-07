快訊

土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

雲林良品 中秋月圓 好味獻禮

聯合報／ 文、圖／雲林縣政府
▲中秋料理製作
▲中秋料理製作

中秋節到來，還在想該如何準備團聚的烤肉食材與孝敬長輩的伴手禮嗎？由雲林縣政府嚴格把關的在地精選農產品牌「雲林良品」，擁有豐富的優質農產品與精選農特產品，各類燒烤食材、伴手禮讓你目不暇給。品牌成立至今已邁入第5年，累計認證數達392家業者、942件產品，涵蓋了生鮮蔬果、肉品、農產加工品、文創商品、悠遊場域。雲林縣政府積極媒合許多知名品牌採購原物料及通路上架，並且參與國內外食品展，拓展品牌知名度。「雲林良品必屬精品」更榮獲2024年APSAA亞太暨台灣永續行動獎金級的肯定，展現了品牌對於實踐永續發展、創造低碳農業的成果，邀請企業一起支持綠色採購「永續農產品」，讓更多人感受到台灣農業的豐饒與感受到這片土地的美好。

▲柚子豬肉料理
▲柚子豬肉料理

雲林縣不僅是台灣的糧倉亦是畜牧大縣，養殖禽畜佔全台第一，每三頭豬就有一頭來自雲林，秉持動物健康強壯，民眾食用才能營養滿分為原則，成為第一個禁止廚餘飼養禽畜的縣市，更透過地方自治條例鼓勵業者推動友善畜牧，打造零瘦肉精牧場，落實環境永續與友善飼養，為全民健康做第一道把關。近年來消費者重視產品的來源，需要清楚明確可追朔，雲林畜產業者衛生嚴謹的生產流程，出產高品質肉品，受到許多生機超市的青睞，中秋烤肉選擇雲林良品認證肉品，鮮嫩可口又安心。

▲第一鰻波
▲第一鰻波

▲台西文蛤
▲台西文蛤

烤盤上除了肉品，鰻魚、文蛤等海味也是常客，搭配蔬果一起料理，為中秋烤肉增添不同風味。而大人小孩中秋節的最愛：斗六文旦，「柚」甜「柚」好吃，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁且甜度高為其特色，經過嚴格篩選分級包裝、品質優良，欲享受最對時的香甜好滋味，就要挑選斗六文旦，現在雲林良品電商平台就有多家文旦果園可選擇。

▲文旦
▲文旦

中秋佳節聯繫感情，不管是家人團聚、朋友相約、企業ESG送禮、福委員工贈禮、觀光旅遊，通通有禮，挑選通過雲林良品認證的產品，讓您安心吃、放心買。雲林良品電商平台同步推出中秋專區優惠，歡迎前往選購。

雲林良品祝大家中秋節快樂！

雲林良品電商平台：https://www.yunlingoods.com.tw/

雲林縣政府廣告

相關新聞

中秋瘋玩雲林 下半年強檔活動不間斷

中秋節將至，雲林縣正式進入下半年活動潮，從9月14日的詔安客家文化節揭開序幕，隨後接連舉辦西螺大橋藝陣文化祭、雲林國際偶戲節、台灣咖啡節及草嶺石壁森林療癒季，將一路延續至11月，10月10日更將首次在

迎接2025世壯運　新北推10大祈福列車觀光遊程

為呼應即將登場的「2025雙北世壯運」盛會，民政局推出10大「祈福列車」觀光路線，包含求姻緣的「情字這條路」、求功名的「追分成功路」，以及影迷的「戲劇朝聖路」等觀光路線，藉由廟宇文化結合觀光旅遊，迎接

孕育樂壇閃亮星　鬥陣來聽好聲音

高雄市政府青年局年度音樂盛會－「高速青春音樂展演」將在9月21日（六）於高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫熱鬧登場！當日兩組培育樂團「津波」、「聽聽就好」將於線上、線下同步發表新單曲，加

看山看海 花蓮12條魅力自行車道

花蓮，作為台灣東部一個充滿自然魅力的地區，以壯麗景色和多樣化地形成為自行車愛好者的天堂。精選的12條自行車道，不僅展現迷人自然風光，還巧妙融合當地文化與歷史特色，無論優閒的家庭單車遊，還是挑戰極限的騎

台塑企業 創造轉廢為能的環保奇蹟

台塑前創辦人王永慶視察麥寮員工餐廳，節儉樸實的他一句「剩飯菜不要浪費」，造就了南亞資源回收處開創「轉廢為能，垃圾全循環」契機，協助地方解決垃圾危機，讓雲林縣政府榮獲第六屆政府服務獎。行政院前院長陳建仁

新北深坑商圈不塑消費抽好禮 最高獎勵5000元

鼓勵民眾減少使用一次用塑膠產品，新北市環保局與深坑商圈合作，共同推出新北第一處不塑商圈，以「不塑消費深坑好多福」活動邀請民眾實地響應「不塑行動」，9月7日至10月31日在深坑商圈自備購物袋或環保容器進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。