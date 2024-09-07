雲林良品 中秋月圓 好味獻禮

中秋節到來，還在想該如何準備團聚的烤肉食材與孝敬長輩的伴手禮嗎？由雲林縣政府嚴格把關的在地精選農產品牌「雲林良品」，擁有豐富的優質農產品與精選農特產品，各類燒烤食材、伴手禮讓你目不暇給。品牌成立至今已邁入第5年，累計認證數達392家業者、942件產品，涵蓋了生鮮蔬果、肉品、農產加工品、文創商品、悠遊場域。雲林縣政府積極媒合許多知名品牌採購原物料及通路上架，並且參與國內外食品展，拓展品牌知名度。「雲林良品必屬精品」更榮獲2024年APSAA亞太暨台灣永續行動獎金級的肯定，展現了品牌對於實踐永續發展、創造低碳農業的成果，邀請企業一起支持綠色採購「永續農產品」，讓更多人感受到台灣農業的豐饒與感受到這片土地的美好。

▲柚子豬肉料理

雲林縣不僅是台灣的糧倉亦是畜牧大縣，養殖禽畜佔全台第一，每三頭豬就有一頭來自雲林，秉持動物健康強壯，民眾食用才能營養滿分為原則，成為第一個禁止廚餘飼養禽畜的縣市，更透過地方自治條例鼓勵業者推動友善畜牧，打造零瘦肉精牧場，落實環境永續與友善飼養，為全民健康做第一道把關。近年來消費者重視產品的來源，需要清楚明確可追朔，雲林畜產業者衛生嚴謹的生產流程，出產高品質肉品，受到許多生機超市的青睞，中秋烤肉選擇雲林良品認證肉品，鮮嫩可口又安心。

▲第一鰻波

▲台西文蛤

烤盤上除了肉品，鰻魚、文蛤等海味也是常客，搭配蔬果一起料理，為中秋烤肉增添不同風味。而大人小孩中秋節的最愛：斗六文旦，「柚」甜「柚」好吃，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁且甜度高為其特色，經過嚴格篩選分級包裝、品質優良，欲享受最對時的香甜好滋味，就要挑選斗六文旦，現在雲林良品電商平台就有多家文旦果園可選擇。

▲文旦

中秋佳節聯繫感情，不管是家人團聚、朋友相約、企業ESG送禮、福委員工贈禮、觀光旅遊，通通有禮，挑選通過雲林良品認證的產品，讓您安心吃、放心買。雲林良品電商平台同步推出中秋專區優惠，歡迎前往選購。

雲林良品祝大家中秋節快樂！

雲林良品電商平台：https://www.yunlingoods.com.tw/

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