桃園「身心障礙者家庭照顧者支持服務」 作照顧者的後盾

每位父母親都盼望孩子能夠好好平安、健康的成長，也對孩子有許多的期許，小琳也正是這樣一位照顧者。當知道孩子鑑定為輕度自閉症時，對小琳與家人是莫大的衝擊，除了在孩子的成長過程中付出了許多心力，小琳為了向家人證實孩子雖然是身障者但仍是有潛力的孩子，在求學期間，會極力要求孩子達成理想的學習成績，長時間下來孩子無法接受高壓的學習環境，最終選擇與小琳疏離，甚至提出要與小琳分開居住，家人也因為孩子的反應而指責小琳。

孩子及其他家人的反應讓小琳很受傷，小琳認為自己全心付出時間、心力照顧及培養孩子，只是想要向家人證明孩子能力並不會因為障礙特質而有所不同，反而讓親子間關係疏離，時常不知道如何與女兒相處，甚至產生自我懷疑，認為自己是個不適任母親，也讓心理的照顧壓力變得更加沉重。

直到桃園市政府社會局委託辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務」的社工介入後，瞭解小琳照顧歷程，也非常同理其付出心力與時間，透過陪伴與關心，建議小琳可以試著調整孩子學習目標，從中引導小琳看見孩子的優勢並多使用些鼓勵語氣陪伴孩子學習，這過程中小琳也意識到，孩子其實學習能力很快，也因為自閉症障礙特質優勢，孩子數理科目成績優異；經過半年服務下來，蕭社工看見小琳與孩子互動的改變，逐漸朝親密正向的方向前進，也逐漸調整照顧者的心態，開始看見了自己的需求，以及肯定自身的能力。

桃園市社會局推動「身心障礙者家庭照顧者支持服務」，紓壓瑜珈課程協助照顧者活動筋骨。圖／桃園市社會局提供

「身心障礙者家庭照顧者支持服務」紓壓課程，認識自我的心靈療癒。圖／桃園市社會局提供

桃園市政府社會局結合非營利組織辦理3處「身心障礙者家庭照顧者支持服務」中心及據點，提供社工專業支持服務、福利諮詢，同時辦理支持團體、紓壓活動、休閒課程、照顧技巧訓練等課程與活動，希望能陪伴平時總是忙著家裡大小事的照顧者們，減輕照顧壓力，維持生活品質，提供身心障礙者家庭完整的支持體系。

桃園市社會局推動「身心障礙者家庭照顧者支持服務」，安排手創課程釋放壓力。圖／桃園市社會局提供

●承辦單位：

財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所，電話：03-3650672。

社團法人中華拓樂健康促進協會，電話：03-3350720。

社團法人桃園市肢體傷殘協進會，電話：03-3348080。

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