秋天，在南投邂逅文學

南投是藝文蓬勃的山城，民國96年11月在南投縣政府文化局圖書館4樓成立「南投縣文學資料館」，長年不間斷推出各種主題的文學展覽，結合南投特色產業與藝術，將作家的文字透過專業設計展現在民眾面前，增加大眾對文學與南投作家的認識。

▲南投縣鹿谷鄉益品美術館，展出王品集團戴勝益董事長之畫作。

調色盤裡的文思─繪畫與文學主題展

南投縣文學資料館目前推出「調色盤裡的文思─繪畫與文學主題展」，邀請南投文學家，包括大可、向陽、吳東晟、李展平、林柏維、林廣、林耀堂、紀少陵、香魚、徐江圖、高浩容、張欣芸、陳秀枝、陽荷、寧可、劉伯樂、潘樵、簡婉裁、簡榮聰、離畢華等20位文學家，提供有關繪畫之詩文作品，並搭配畫作或文物，連結繪畫與文學二個不同領域。

展場中設有「即興彩繪」專區，讓民眾即興繪畫，或以文字抒發心情，呈現一場豐富多元的文藝饗宴。展期至113年11月17日止，歡迎大家前往參觀。

▲「調色盤裡的文思」透過繪畫和詩作，讓民眾感受詩中有畫、畫中有詩的意境。

益品美術館─參觀學習之旅

除了靜態文學展，南投文化局9月28日（星期六）下午2點至5點，在南投鹿谷鄉「益品美術館」舉辦參觀學習之旅。在益品美術館導覽參觀之後，由藝術家、文學家林耀堂老師談藝術與文學書寫的技巧。參加名額限35位，參加者需自行前往益品美術館，並支付入場費100元，意外保險及餐盒由南投縣政府文化局支應。歡迎有興趣的民眾上網報名，報名網址：https://reurl.cc/OMZ9dr。洽詢方式：(049)2221619 轉403 南投縣政府文化局圖書科陳小姐。

▲即興彩繪區讓參觀者也能拿起畫筆，揮灑創意與文思。

●指導單位：文化部、南投縣政府

●主辦單位：南投縣政府文化局

●協辦單位：益品美術館

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