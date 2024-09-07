秋天，在南投邂逅文學
南投是藝文蓬勃的山城，民國96年11月在南投縣政府文化局圖書館4樓成立「南投縣文學資料館」，長年不間斷推出各種主題的文學展覽，結合南投特色產業與藝術，將作家的文字透過專業設計展現在民眾面前，增加大眾對文學與南投作家的認識。
調色盤裡的文思─繪畫與文學主題展
南投縣文學資料館目前推出「調色盤裡的文思─繪畫與文學主題展」，邀請南投文學家，包括大可、向陽、吳東晟、李展平、林柏維、林廣、林耀堂、紀少陵、香魚、徐江圖、高浩容、張欣芸、陳秀枝、陽荷、寧可、劉伯樂、潘樵、簡婉裁、簡榮聰、離畢華等20位文學家，提供有關繪畫之詩文作品，並搭配畫作或文物，連結繪畫與文學二個不同領域。
展場中設有「即興彩繪」專區，讓民眾即興繪畫，或以文字抒發心情，呈現一場豐富多元的文藝饗宴。展期至113年11月17日止，歡迎大家前往參觀。
益品美術館─參觀學習之旅
除了靜態文學展，南投文化局9月28日（星期六）下午2點至5點，在南投鹿谷鄉「益品美術館」舉辦參觀學習之旅。在益品美術館導覽參觀之後，由藝術家、文學家林耀堂老師談藝術與文學書寫的技巧。參加名額限35位，參加者需自行前往益品美術館，並支付入場費100元，意外保險及餐盒由南投縣政府文化局支應。歡迎有興趣的民眾上網報名，報名網址：https://reurl.cc/OMZ9dr。洽詢方式：(049)2221619 轉403 南投縣政府文化局圖書科陳小姐。
●指導單位：文化部、南投縣政府
●主辦單位：南投縣政府文化局
●協辦單位：益品美術館
（南投縣政府文化局 廣告）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言